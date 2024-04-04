POMEM 31. DÖNEM BAŞVURU EKRANI 2024 | POMEM Aday Belirleme başvuru nasıl yapılır? Tarihleri, şartları

POMEM 31. DÖNEM BAŞVURU EKRANI 2024 | Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Akademisi Başkanlığının (POMEM) öğrenci alım ilanına ilişkin detaylar, Polis Akademisi resmi internet sitesinden kamuoyu ile paylaşıldı. 7 bin 500 öğrenci alımı yapacak olan Polis Akademisi'nin bünyesinde eğitim almak isteyenler için POMEM 31. Dönem başvuru ekranı, POMEM Aday Belirleme başvuru nasıl yapılır? Başvuru tarihleri, şartları nedir? sorularını derledik. İşte detaylar...

2024 POMEM ADAY BELİRLEME SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Polis Akademisi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, adaylar POMEM sınavı için ön başvurularını 04 - 14 Nisan 2024 tarihleri arasında yapabilecekler.

2024 POMEM 31. DÖNEM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

POMEM ADAY BELİRLEME SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açıklamaya göre, adaylar 04 Nisan 2024 Perşembe gününden itibaren, http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 17.00' ye kadar Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecekler.

a) 31. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları 04 - 14 Nisan 2024 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.

UYARI: ADAYLAR SİSTEM ÜZERİNDEKİ GÜNCELLE BUTONLARINA TIKLAYARAK TÜM BİLGİLERİNİ GÜNCELLEMESİ GEREKMEKTEDİR. ESKİ BİLGİLERLE BAŞVURU YAPILMASI HALİNDE SORUMLULUK ADAYLARA AİTTİR.

2024 POMEM 31. DÖNEM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

b) e-Devlet şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

c) e-Devlet şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

ç) Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuğu kapsamında bulunan adaylar internet üzerinden başvuru sırasında bilgisayar ekranında "ŞEHİT YAKINI / VAZİFE MALULÜ YAKINI" kutucuğunu işaretleyebileceklerdir. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuğu kapsamında bulunup da başvuru sırasında belirtilen kutucuğu işaretleyemeyen adayların; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuğu kapsamında bulunan adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneğini, Emniyet teşkilatı dışında Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları kapsamında başvuru yapacak adaylar Şehit veya vazife malullüğü belgesinin S.G.K.'dan alınan onaylı örneğini, dilekçesini ve kimlik fotokopisini Polis Akademisi Başkanlığı PMYO ve POMEM Şube Müdürlüğüne faks (0 312 462 87 29) ile göndermeleri ve başvurularını yapabilmeleri için (0 312 462 87 16) numarası ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ YAKINI KAPSAMINDA OLUP; ŞEHİT / VAZİFE MALULÜ YAKINI BUTONUNU İŞARETLEYEBİLEN ADAYLAR SİSTEM ÜZERİNDEN BAŞVURULARINI KENDİLERİ YAPACAKLARDIR.

d) İnternet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmakta ve adayların Merkezi Nüfus İşleri Sistemi (MERNİS) kayıtlarındaki ikamet adreslerine göre sınav yerleri belirlenmektedir. Merkezi Nüfus İşleri Sisteminde ikamet adresi bulunmayan adaylar ön başvuru yapamayacağından ilgili kuruma müracaat ederek sisteme ikamet adreslerini kayıt ettirmeleri gerekmektedir.

e) Yurtdışında ikamet edip de ülkemizde, Merkezi Nüfus İşleri Sistemi (MERNİS) kayıtlarına göre ikamet adresi bulunmayan ve 31. Dönem POMEM Giriş Sınavı başvuru şartlarını taşıyan adayların internet üzerinden başvuru işlemi için Polis Akademisi Başkanlığı PMYO ve POMEM Şube Müdürlüğü ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

f) Adaylar e-Devlet şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneleri doldurduktan sonra mutlaka başvuru sayfasının altında yer alan "ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET" butonuna tıklayarak başvuru işlemini sonlandıracaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

g) İnternet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları yapıldıktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik (isim, soyisim, yaş, medeni hali vb.) yaptıran adayların durumlarını belirtir dilekçelerini ve değişiklik yapıldığına dair onaylı belgelerini Polis Akademisi Başkanlığına göndermeleri ve müracaat kabul aşaması sırasında bu evrakları beraberinde getirerek teslim etmeleri gerekmektedir.

POMEM ADAY BELİRLEME SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

POMEM'lere başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Lisans mezunu ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12.04.1991 tarihli ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarından lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

f) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM'lere alınacak öğrencilerin boy ve kilo şartları aşağıda belirtilmiş, diğer hususlar için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini inceleyiniz.

(Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.) (Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00 BMI -27.00 BMI aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.)

g) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ğ) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak