BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 21 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 ŞUBAT ÇARŞAMBA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

23:00 Porto - Arsenal 23:00 Napoli - Barcelona 20:00 Gent - Maccabi Haifa

22:30 Liverpool - Luton Town

20:00 Panathinaikos - PAOK

22:45 Cardiff City - Blackburn Rovers

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