BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 21 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 ŞUBAT ÇARŞAMBA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
23:00 Porto - Arsenal
20:00 Gent - Maccabi Haifa
20:00 Gent - Maccabi Haifa
22:30 Liverpool - Luton Town
20:00 Panathinaikos - PAOK
22:45 Cardiff City - Blackburn Rovers
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