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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 21 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '21 Şubat hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 21 Şubat Çarşamba 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 09:53 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 10:20
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 21 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 ŞUBAT ÇARŞAMBA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

23:00 Porto - Arsenal

23:00 Napoli - Barcelona

20:00 Gent - Maccabi Haifa

22:30 Liverpool - Luton Town

20:00 Panathinaikos - PAOK

22:45 Cardiff City - Blackburn Rovers

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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