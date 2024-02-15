BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 15 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 ŞUBAT PERŞEMBE | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 15 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Sparta Prag Young Boys - Sporting 20:45 Shakhtar Donetsk - Marsilya 20:45 Feyenoord - Roma 20:45 Lens - Freiburg 23:00 Benfica - Toulouse 23:00 Braga - Qarabağ 23:00 Milan - Rennes 23:00

Sturm Graz - Slovan Bratislava 20:45 Saint - Gilloise - Eintracht Frankfurt 20:45 Olympiakos - Ferecvaros 20:45 Molde - Legia Varşova 20:45 Sevette - Ludogorets 23:00 Real Betis - Dinamo Zagreb 23:00 Ajax - Bodo/Glimt 23:00 Maccabi Haifa - Gent 23:00

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