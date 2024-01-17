KADIKÖY SU KESİNTİSİ - Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? (17 Ocak 2024)

KADIKÖY SU KESİNTİSİ 16 OCAK 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Kadıköy'ün bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 17 Ocak 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Kadıköy 17 Ocak Çarşamba günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

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KADIKÖY SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: OSMANAĞA MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 17/01/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 17/01/2024 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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