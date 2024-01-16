Yarın okullar tatil mi İSTANBUL? 17 OCAK ÇARŞAMBA yarın okul var mı?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 17 OCAK? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ocak Çarşamba günü için hava durum raporunu yayımlarken yarın ülke genelinde yağışlı bir hava durumu beklendiği kaydedildi. Olumsuz hava şartlarını göz önünde bulunduran Valilikler, illere göre okullarda tatil açıklamaları yaparken arama motorlarında sorgulanan Yarın okullar tatil mi 17 Ocak? İstanbul, Tekirdağ, Van, Trabzon, Eskişehir yarın okul var mı?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

YARIN OKUL VAR MI?

Meteoroloji'nin 17 Ocak tarihli hava raporunun yayımlanmasının ardından Valiliklerden henüz okulların tatil edildiğine ilişkin açıklama gelmedi. Gün boyu Valilik ve Milli Eğitim Müdürlükleri'nin açıklamaları takip edilecek olup okulların tatil edilmesi durumunda haberimiz güncellenecektir.

İSTANBUL'DA YARIN OKUL TATİL Mİ?

İstanbul'da yarın en düşük hava sıcaklığının 10, en yüksek ise 14 derece olarak ölçülmesi bekleniyor. Kar yağışı beklenmeyen megakentte havanın yağışlı olacağı kaydedildi.

İstanbul 5 günlük hava durumu

TEKİRDAĞ'DA YARIN OKUL TATİL Mİ?

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası Tekirdağ'da hava sıcaklıklarını hissedilir şekilde düşürdü. Çarşamba günü -1 dereceye kadar düşen sıcaklıkla birlikte kar yağışı beklenen kentte 16 Ocak Salı günü hava bulutlu olacak.

Tekirdağ 5 günlük hava durumu

ESKİŞEHİR'DE YARIN OKUL TATİL Mİ?

Hava sıcaklığının düşüşte olacağı şehirde, Meteoroloji'nin 5 günlük tahmininde kar yağışı görülmüyor.

Eskişehir 5 günlük hava durumu