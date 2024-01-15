Haberler Haberler Yarın okul var mı 16 Ocak Salı? MEB SON DAKİKA yarın okullar tatil mi? İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Eskişehir, Van...

Yarın okul var mı 16 Ocak Salı? MEB SON DAKİKA yarın okullar tatil mi? İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Eskişehir, Van...

Kış mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte öğrenci ve veliler 'yarın okul tatil mi' sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan radar görüntüleri ve hava durumu raporuna göre Valilikler, okulların da tatil olup olmayacağı belirlerken 16 Ocak'ta kar yağışı beklenip beklenmediği arama motorlarında 'Yarın okullar tatil mi 16 Ocak? İstanbul, Tekirdağ, Van, Eskişehir yarın okul var mı?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 22:00 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 22:00
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Yarın okul var mı 16 Ocak Salı? MEB SON DAKİKA yarın okullar tatil mi? İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Eskişehir, Van...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 16 OCAK? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ocak Salı günü için hava durum raporunu yayımlarken yarın ülke genelinde yağışlı bir hava durumu beklendiği kaydedildi. Olumsuz hava şartlarını göz önünde bulunduran Valilikler, illere göre okullarda tatil açıklamaları yaparken arama motorlarında sorgulanan Yarın okullar tatil mi 16 Ocak? İstanbul, Tekirdağ, Van, Trabzon, Eskişehir yarın okul var mı?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

YARIN OKUL VAR MI?

Meteoroloji'nin 16 Ocak tarihli hava raporunun yayımlanmasının ardından Valiliklerden henüz okulların tatil edildiğine ilişkin açıklama gelmedi. Gün boyu Valilik ve Milli Eğitim Müdürlükleri'nin açıklamaları takip edilecek olup okulların tatil edilmesi durumunda haberimiz güncellenecektir.

İSTANBUL'DA YARIN OKUL TATİL Mİ?

İstanbul'da yarın en düşük hava sıcaklığının 10, en yüksek ise 14 derece olarak ölçülmesi bekleniyor. Kar yağışı beklenmeyen megakentte havanın yağışlı olacağı kaydedildi.

İstanbul 5 günlük hava durumu

TEKİRDAĞ'DA YARIN OKUL TATİL Mİ?

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası Tekirdağ'da hava sıcaklıklarını hissedilir şekilde düşürdü. Çarşamba günü -1 dereceye kadar düşen sıcaklıkla birlikte kar yağışı beklenen kentte 16 Ocak Salı günü hava bulutlu olacak.

Tekirdağ 5 günlük hava durumu

ESKİŞEHİR'DE YARIN OKUL TATİL Mİ?

Hava sıcaklığının düşüşte olacağı şehirde, Meteoroloji'nin 5 günlük tahmininde kar yağışı görülmüyor.

Eskişehir 5 günlük hava durumu

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