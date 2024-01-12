ATA AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2024 | ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI 2024 | Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne bağlı Açıköğretim Fakültesi'nin final sınavlarına katılan adaylar, 13-14 Ocak tarihlerinde sınava girecek. Ayrıca sınava geri sayım sürerken 'ATA AÖF soru ve cevapları 2024, ATA AÖF final sınavları soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir' sorgulamaları yapılıyor. Güz dönemi final sınavları hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

ATA AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) final sınavları 13-14 Ocak tarihlerinde yapılacak. 3 oturumdan oluşan ATA AÖF vize sınavlarının son oturumu 14 Ocak Pazar saat 15.00'te yapılırken 2024 yılı güz dönemi final sınav soruları ve cevapları henüz açıklanmadı. ATA AÖF güz yarıyılı final sonuçlarının 10 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

ATA AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ATA AÖF resmi sitesinde yapılan açıklamada konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı:

Fakültemiz Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı 13-14 Ocak 2024 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze yapılacaktır.

Yarıyıl Sonu (Final) Sınav Giriş Belgenizi https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilirsiniz. Sınav giriş belgenize aynı zamanda ÖYS, AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katı, ATA-AOF Mobil ve ATAAOF OYS uygulamalarından ulaşabilirsiniz.

Her ders için sınav süresi 30 dakikadır.

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınav salonlarına alınır, her ne sebeple olursa olsun ilk 15 dakika sonrasında gelenler kesinlikle sınava alınmayacaktır. Sınava geç başlayan (ilk 15 dakika içinde gelen) öğrencilere ek süre verilmez.

Blok Uygulama, Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması ve Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna Ara Sınav puanının katkısı %30, Yarıyıl Sonu/Bütünleme Sınav puanının katkısı %70'tir.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.

Sınava girerken yanınızda OBS üzerinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi) ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmanız gerekmektedir.

Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınamayacaklardır.

FOTOĞRAFLI ve ONAYLI KİMLİK BELGESİ: T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport veya Sürücü Belgesidir.

Ayrıca;

Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,

Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,

Hakim, Savcı ve Yüksek Yargı Organı mensuplarının mesleki kimlik kartları,

Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) öğrenci kimlik kartı,

Bir kısım yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde "9 ile başlayan" Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgelerdir.

T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı "Geçici Kimlik Belgesi" bulunan öğrenciler sınava alınabilir.

Cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmenize engel olacak eşyalar bulundurmamak şartıyla sınava çantayla girebilirsiniz.

ATA AÖF LİSANS ÇIKMIŞ SORULAR

Çocuk Gelişimi çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Egzersiz ve Spor Bilimleri çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Grafik Sanatlar çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Halkla İlişkiler ve Tanıtım çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

İşletme çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Kamu Yönetimi çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Reklamcılık çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Rekreasyon çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Sağlık Yönetimi çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Sosyal Hizmet çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Sosyoloji çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Tarih çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Tekstil ve Moda Tasarımı çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

ATA AÖF LİSANS TAMAMLAMA ÇIKMIŞ SORULAR

Acil Yardım ve Afet Yönetimi çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

İş Sağlığı ve Güvenliği çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Sağlık Yönetimi çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Sosyal Hizmet çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

ATA AÖF ÖNLİSANS ÇIKMIŞ SORULAR

Acil Durum ve Afet Yönetimi çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Adalet çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Bankacılık ve Sigortacılık çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Bilgi Yönetimi çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Bilgisayar Programcılığı çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Çağrı Merkezi Hizmetleri çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Çocuk Gelişimi çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Dış Ticaret çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

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Fotoğrafçılık ve Kameramanlık çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

Halkla İlişkiler ve Tanıtım çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

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İslami İlimler (İlahiyat) çıkmış sorular için TIKLAYIN👈

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