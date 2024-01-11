Okullar 1 AY TATİL Mİ? | Okullar ne kadar tatil olacak, 1 ay mı? MEB SON DAKİKA gelişmeleri

İlkokul, ortaokul ve liselerde ara tatil süresinin uzatılacağı iddiaları öğrencileri ve velileri hareketlendirdi. Okullar 1 ay tatil mi? Okullar ne kadar tatil olacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. MEB son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

OKULLAR 1 AY TATİL Mİ?

Okullarda ara tatil süresinin 15 günden 1 aya uzatıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı söz konusu iddiaları doğrulayacak resmi bir açıklama yapmadı. Konu ile ilgili son dakika gelişme olması durumunda haberimizin içerisinden güncel verileri takip edebilirsiniz.

15 TATİL NE ZAMAN, YARIYIL, SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminde yer alan bilgiye göre, öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında yapacak.

Öte yandan okullarda ikinci ara tatil ise 8-12 Nisan 2024'te yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

19 Ocak Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla başlayacak olan ve iki hafta süren sömestr tatilinin ardından okullar 5 Şubat Pazartesi günü açılacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.

2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi kapsamında okullar 14 Haziran 2024 Cuma günü tatile girecek.