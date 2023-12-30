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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Süper Kupa açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programına katıldı.. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması gereken ancak iptal edilen Süper Kupa finali hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "Sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır" dedi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 23:10 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 23:40
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Süper Kupa açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programında önemli açıklamalarda bulundu.

İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili de konuşan Başkan Erdoğan şunları kaydetti.:

Dün gece yaşanan hadiselerden duyduğumuz üzüntüyü burada altını çizerek vurgulamak istiyorum. Biz futbol başta olmak üzere Türk sporunun tartışmalarla değil, başarılarla gündeme gelmesini arzu ediyoruz.

"SPORUN SİYASİ REKABETİN MEZESİ HALİNE GETİRİLMESİ YANLIŞTIR"

Hangi sebeple olursa olsun, sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza hiçbir faydası yoktur. Dün geceden itibaren muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni örnekleri olarak görüyoruz. Cumhuriyet 85 milyonun ortak değeridir. Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir.

"ŞOV VE PROVOKASYON MALZEMESİ YAPILMASINA MÜSAADE EDEMEYİZ"

Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz. Hele hele müessif bir olay üzerinden milletin inancına ve mukaddesatına ahlaksızca dil uzatılmasına hiçbir şekilde mazur göremeyiz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa, hangi adım atılması gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz.

Dünkü hadiseden dolayı futbolseverlere, 20 yılım futbolla geçti, bunlar gibi tribünden seyretmedim. Spor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Tüm kulüplerimizden sporun barışı dayanışmayı iş birliği temsil eden fair play ruhuna samimiyetle sahip çıkmalarını bekliyorum.

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