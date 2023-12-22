Nefes Teknikleri Eğitimi Sertifika Programı e-DEVLET | Nefes Teknikleri Eğitimi ücretsiz mi? Ne işe yarar?

Nefes Teknikleri Eğitimi Sertifika Programı - Nefes Teknikleri Eğitimi, katılımcıların zihinsel ve bedensel açıdan farkındalıklarını arttırmak için hazırlanan online eğitim programıdır. Bu eğitim sayesinde katılımcılar nefes egzersizi yapmayı öğrenirler. Nefes tekniklerini öğrenmek ve uygulamak, psikolojik sorunlarla başa çıkma konusunda oldukça önemlidir. Bu online eğitim sayesinde katılımcılar, doğru nefes alma yöntemleri hakkında uzman hale gelmektedir.

E-DEVLET ONAYLI SERTİFİKALAR NE İŞE YARAR?

e-Devlet sadece sertifikaların dijital olarak görüntülenmesine olanak sağlar. Bu sertifikalar, kişinin aldığı eğitim ve uzmanlığı belgeleyerek kanıtlar. e-Devlet üzerinden sertifikaların doğruluğu sorgulanabilir, ayrıca sertifika veren eğitim kurumunun internet sitesinde sertifika sorgulama yapılabilir ya da fiziksel sertifika talep edilebilir.

NEFES TEKNİKLERİ EĞİTİMİ SONUNDA SERTİFİKA NASIL ALINIR?

Nefes Teknikleri Eğitimi sonunda sertifika almak için kişinin ders videolarının hepsini izlemesi gerekmektedir. Videoları dikkatle izleyen kişiler, eğitimden daha üst düzeyde verim almaktadır.Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifikanız ve uluslararası geçerli sertifikanız adresinize fiziki olarak gönderilecektir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir.

Üniversite onaylı sertifikanızı ise e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Sertifikanızın e-Devlet sisteminde görülme süresi, sertifikanın oluşturulmasından sonraki 25 gün içindedir.

SERTİFİKALAR ÜCRETSİZ Mİ?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız Nefes Teknikleri Eğitimi sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir.

Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

NEFES TEKNİKLERİ EĞİTİMİ SONUNDA HANGİ SERTİFİKALAR VERİLİR?

Nefes Teknikleri Eğitimi sonunda katılımcılara üç farklı sertifika verilmektedir. Eğitim sonunda verilen sertifikalar şunlardır:

Enstitü onaylı sertifika,

Uluslararası geçerli sertifika,

Üniversite onaylı sertifika.

Bu eğitime katılarak şunları öğreneceksiniz:

Nefes tekniklerinin ne olduğunu,

Nefes tekniklerinin ne işe yaradığını,

Nefes egzersizi ve çalışmalarının ne zaman uygulanması gerektiğini,

Doğru nefes alma tekniklerinin insan sağlığı üzerindeki etkisini,

Zihin ve beden farkındalığının nasıl arttırılacağını,

Nefes tekniklerinin nasıl uygulanması gerektiğini.

NEFES TEKNİKLERİ EĞİTİMİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Nefes Teknikleri Eğitimi, İstanbul Boğaziçi Enstitüsü tarafından online eğitim metoduyla gerçekleştirilmektedir. Eğitim sürecinde kullanılacak olan ders materyalleri, nefes teknikleri ders başlıklarına dair çekilen videolardır. Nefes Teknikleri Eğitimi'ne ait ders videoları, nefes egzersizleri alanında uzman bir eğitmen ile hazırlanmaktadır. Nefes Teknikleri Kursu derslerinin video şeklinde olması, eğitime katılan kişilerin diledikleri zaman ve mekanda ders pratikleri yapmalarına fırsat tanımaktadır.