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ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL SON DAKİKA | 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi

Çalışan emekliler 5.000 TL emekli ikramiyesi için geri sayıma devam ediyor. Milyonlarca emekliye Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla verilen ikramiyenin çalışan emeklilere de verilmesi kararı mecliste onaylandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf ile çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yatırılacağını duyurmasının ardından arama motorlarında 'Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak?' sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 10:29 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 10:40
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ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL SON DAKİKA | 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL SON DAKİKA | Milyonlarca emekliye verilen 5000 TL tutarındaki Cumhuriyet Bayramı ikramiyelerinden çalışan emekliler faydalanamamıştı. Kasım ayı içinde çalışmayan emekli, dul ve yetim aylığı alanlara yapılan ödemelerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi için yeni karar alındığını bildirdi. 4 milyon 689 bin çiftçi, BAĞKUR'lu ve çalışan emekliye ödenecek ikramiye müjdesinin ardından 'Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?' sorusu da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

ÇİFTÇİ VE BAĞKRULULAR 5.000 TL İKRAMİYE ALACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü Buluşması'nda yaptığı açıklamada çalışan emeklilere de 5.000 TL tutarında emekli ikramiyesi ödemesi yapılacağını belirterek şunları söyledi;

"Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla 5 bin lira ilave ödeme kararı almıştık. Meclis onayından geçti ve çalışmayan emeklimizin hesabına ödemeler yatırıldı. Emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Kabine toplantımızda bakanlarımıza talimatı verdim. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. Gerekli kanun teklifini önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız. Düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve esnaf emeklerinin de olduğu 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına ödeme gerçekleştirmiş olacağız."

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiyeleri ile ilgili sosyal medya hesabından ypatığı paylaşımda, ikramiyelerin ödenme tarihine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın RTErdogan'ın geçtiğimiz ay müjdesini verdiği emeklilerimiz için 5 bin lira ödemenin kapsamını genişletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek. Yapılacak çalışma sonrasında ikramiye ödemelerinin tarihi netlik kazanacak. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında, çalışan emeklilere ikramiye çalışması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak. Buna göre; Yapılan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri yapılacak. Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.

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