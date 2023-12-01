METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A UYARI: Fırtına geri dönüyor! (1 Aralık hava durumu)

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A UYARI | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre, bugün yurt genelinde parçalı bulutlu ve güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin ortalama 6 derece üzerine çıkacağını belirten uzmanlar, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kısa süreli ve şiddetli fırtına yaşanabileceğini belirtti. Çatı uçması ve soba zehirlenmesi gibi felaketlere karşı tedbirli olunması gerektiğini kaydeden yetkililer, yeni haftaya kadar ülke genelinde yağış beklenmediğini bildirdi. İşte 1 Aralık hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az buutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU 1 ARALIK

İstanbul'da bugün sıcaklığın 18 dereceye kadar yükselmesi beklenirken yazdan kalma hava, şiddetli fırtına ile bölünecek. Rüzgarın hızının saatte 55 km'ye kadar yükselmesi beklenen megakentte, şiddetli rüzgar 3 gün boyunca etkisini koruyacak. Yeni haftadan itibaren ise kent sakinlerini yağışlı günler bekliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

🌫1 Aralık Cuma: Rüzgarlı 18°C

🌫2 Aralık Cumartesi: Rüzgarlı 19°C

🌫3 Aralık Pazar: Rüzgarlı 19°C

🌂4 Aralık Pazartesi: Sağanak Yağışlı 11°C

⛈5 Aralık Salı: Sağanak Yağışlı 11°C

1 ARALIK HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 21°C

EDİRNE °C, 20°C

İSTANBUL °C, 18°C

KOCAELİ °C, 21°C

EGE BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

DENİZLİ °C, 22°C

İZMİR °C, 21°C

MUĞLA °C, 17°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

ANTALYA °C, 20°C

BURDUR °C, 16°C

MERSİN °C, 21°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

ÇANKIRI °C, 13°C

ESKİŞEHİR °C, 16°C

KONYA °C, 15°C

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

DÜZCE °C, 20°C

KASTAMONU °C, 15°C

ZONGULDAK °C, 18°C

RİZE °C, 19°C

SAMSUN °C, 22°C

TOKAT °C, 17°C

TRABZON °C, 19°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C

HAKKÂRİ °C, 12°C

MALATYA °C, 12°C

VAN °C, 10°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.