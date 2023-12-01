Haberler Haberler METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A UYARI: Fırtına geri dönüyor! (1 Aralık hava durumu)

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A UYARI: Fırtına geri dönüyor! (1 Aralık hava durumu)

Meteoroloji'den alınan verilere göre, 1 Aralık Cuma günü Marmara ve Kuzey Ege'de şiddetli fırtına bekleniyor. Rüzgarın hızının saatte 70 km hıza ulaşması beklenen bölgelerde vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarılırken sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerine çıkacağı kaydedildi. İşte 1 Aralık hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 09:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A UYARI: Fırtına geri dönüyor! (1 Aralık hava durumu)

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A UYARI | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre, bugün yurt genelinde parçalı bulutlu ve güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin ortalama 6 derece üzerine çıkacağını belirten uzmanlar, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kısa süreli ve şiddetli fırtına yaşanabileceğini belirtti. Çatı uçması ve soba zehirlenmesi gibi felaketlere karşı tedbirli olunması gerektiğini kaydeden yetkililer, yeni haftaya kadar ülke genelinde yağış beklenmediğini bildirdi. İşte 1 Aralık hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az buutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU 1 ARALIK

İstanbul'da bugün sıcaklığın 18 dereceye kadar yükselmesi beklenirken yazdan kalma hava, şiddetli fırtına ile bölünecek. Rüzgarın hızının saatte 55 km'ye kadar yükselmesi beklenen megakentte, şiddetli rüzgar 3 gün boyunca etkisini koruyacak. Yeni haftadan itibaren ise kent sakinlerini yağışlı günler bekliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

🌫1 Aralık Cuma: Rüzgarlı 18°C

🌫2 Aralık Cumartesi: Rüzgarlı 19°C

🌫3 Aralık Pazar: Rüzgarlı 19°C

🌂4 Aralık Pazartesi: Sağanak Yağışlı 11°C

5 Aralık Salı: Sağanak Yağışlı 11°C

1 ARALIK HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • BURSA °C, 21°C

  • EDİRNE °C, 20°C

  • İSTANBUL °C, 18°C

  • KOCAELİ °C, 21°C

EGE BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 16°C

  • DENİZLİ °C, 22°C

  • İZMİR °C, 21°C

  • MUĞLA °C, 17°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

  • ADANA °C, 22°C

  • ANTALYA °C, 20°C

  • BURDUR °C, 16°C

  • MERSİN °C, 21°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

  • ANKARA °C, 15°C

  • ÇANKIRI °C, 13°C

  • ESKİŞEHİR °C, 16°C

  • KONYA °C, 15°C

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

  • BOLU °C, 16°C

  • DÜZCE °C, 20°C

  • KASTAMONU °C, 15°C

  • ZONGULDAK °C, 18°C

  • RİZE °C, 19°C

  • SAMSUN °C, 22°C

  • TOKAT °C, 17°C

  • TRABZON °C, 19°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

  • ERZURUM °C, 3°C

  • HAKKÂRİ °C, 12°C

  • MALATYA °C, 12°C

  • VAN °C, 10°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

  • DİYARBAKIR °C, 16°C

  • GAZİANTEP °C, 17°C

  • MARDİN °C, 13°C

  • SİİRT °C, 14°C

DİĞER
Son dakika haberi: Yeni UEFA ülke puanımız belli oldu! Kötü sonuçlar sonrası dev tehlike
CANLI TAKİP | Gazze bombalanıyor! Soykırımcı terör devleti İsrail'den 'Savaşa yeniden başladık' açıklaması
"Kara bir leke"
Olay sözler! "Tek kelimeyle rezalet"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1 ARALIK 2023 İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
📺 tv8 İZLE | tv8 frekans bilgileri | tv8 CANLI YAYIN İZLE
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri
S SPORT PLUS CANLI İZLE
TRT1 CANLI İZLE | TRT İZLE ŞİFRESİZ CANLI YAYIN | TRT1 yayın akışı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Reims - Strasbourg maçı ne zaman? Reims - Strasbourg maçı ne zaman? 08:47
Darmstadt 98 - Köln maçı ne zaman? Darmstadt 98 - Köln maçı ne zaman? 08:43
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Aralık bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Aralık bugün kimin maçı var? 08:23
"Kara bir leke" "Kara bir leke" 08:28
Olay sözler! "Tek kelimeyle rezalet" Olay sözler! "Tek kelimeyle rezalet" 08:31
Las Palmas - Getafe maçı ne zaman? Las Palmas - Getafe maçı ne zaman? 08:38
Daha Eski
Liverpool gruptan çıkmayı garantiledi! Liverpool gruptan çıkmayı garantiledi! 01:33
Kara leke Kara leke 01:38
Real Madrid’i dize getirdi Real Madrid’i dize getirdi 01:39
Livakovic çaresiz Livakovic çaresiz 01:40
19 yıl sonra 6 gol yedi 19 yıl sonra 6 gol yedi 01:42
Her şey yanlış Her şey yanlış 01:43