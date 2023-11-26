Haberler Haberler İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI SON DAKİKA | İSKİ barajlarda son durum ne? 26 Kasım 2023

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI SON DAKİKA | İSKİ barajlarda son durum ne? 26 Kasım 2023

26 Kasım 2023 Pazar günü barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra yüzde 20'nin üzerinde seyrediyor. Megakentte kış mevsimine geçilmesiyle beraber etkili olan yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 24,86 olarak ölçüldü. İşte 26 Kasım 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 10:01 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 10:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI SON DAKİKA | İSKİ barajlarda son durum ne? 26 Kasım 2023

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 26 Kasım | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 3,733 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 47,37 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 26 Kasım 2023 Pazar günü yüzde 24,86 olarak ölçüldü.

AYLAR SONRA İLK KEZ YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti. Günlerdir etkisini sürdüren yağışlarla kente su sağlayan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 24,86'ya yükseldi.

💦26 KASIM 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

26 Kasım Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 24,86 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 26 Kasım'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %47,37

🚿 Darlık Barajı: %39

🚿 Elmalı Barajı: %46,25

🚿 Terkos Barajı: %12,85

🚿 Alibey Barajı: %29,78

🚿 Büyükçekmece Barajı: %9,01

🚿 Sazlıdere Barajı: %9,06

🚿 Istrancalar Barajı: %37,78

🚿 Kazandere Barajı: %6,34

🚿 Pabuçdere Barajı: %3,73

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

DİĞER
‘Safir’in ‘Ateş’i İlhan Şen’den bomba açıklamalar! ‘Sosyal medyada kendi yalanlarımıza inanıyoruz’
İYİ Parti'de iç hesaplaşma! İhracı istenen Ümit Dikbayır dökülüyor... Gölge başkan Fatih Akşener, kara kutu Esma Bekar, akçeli para trafiği
Çakar'dan flaş yorum! "Çok değişik bir oyuncu"
Icardi için olay yorum! "Madrid'e gezmeye gelir"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
EMEKLİ ZAMMINDA YENİ HESAP | 2024 emekli zammı ne kadar olacak?
MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞINDA YENİ HESAP | Tablo değişti!
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | 'Enflasyona ezdirmeyeceğiz' açıklaması hesapları değiştirdi
TRT1 CANLI İZLE | TRT İZLE ŞİFRESİZ CANLI YAYIN | TRT1 yayın akışı
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız CANLI İZLE!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'ın gözdesinden flaş karar! O ülkeye gitmek istiyor Kartal'ın gözdesinden flaş karar! O ülkeye gitmek istiyor 10:17
Sivasspor'da Trabzon maçı öncesi önemli eksik! Sivasspor'da Trabzon maçı öncesi önemli eksik! 10:09
Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman? Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman? 10:01
G.Saraylı yıldızlara eleştiri! "Fiziki açıdan yeterli değiller" G.Saraylı yıldızlara eleştiri! "Fiziki açıdan yeterli değiller" 09:31
Çakar'dan flaş yorum! "Çok değişik bir oyuncu" Çakar'dan flaş yorum! "Çok değişik bir oyuncu" 09:26
Lyon - Lille maçı ne zaman? Lyon - Lille maçı ne zaman? 09:13
Daha Eski
Icardi için olay yorum! "Madrid'e gezmeye gelir" Icardi için olay yorum! "Madrid'e gezmeye gelir" 08:42
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Kasım bugün kimin maçı var? 08:14
Mauro Icardi: Türkiye’de çok mutluyum Mauro Icardi: Türkiye’de çok mutluyum 01:23
Milan'dan kritik galibiyet! Milan'dan kritik galibiyet! 01:07
Milan'dan kritik galibiyet! Milan'dan kritik galibiyet! 01:06
Atletico Madrid tek golle güldü! Atletico Madrid tek golle güldü! 00:54