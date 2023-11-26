BUGÜN İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI? AFAD AKOM MGM uyardı: Tahminler değişti! 26 Kasım hava durumu

BUGÜN İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI? | Meteoreoloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinden yaptığı açıklamalarda, İstanbul'da 26 KAsım Pazar günü kar yağacağını duyurmuş ve vatandaşları tedbirli olmaları için uyarmıştı. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların bir günde 8-9 derece düşerel 7-8 derecelere gerilemesi kar yağması ihtimalini artırırken megakentliler güne şiddetli fırtına ve sağanakla başladı. Peki 'Bugün İstanbul'da kar yağacak mı? İşte 26 Kasım Pazar hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

AFAD, AKOM VE MGM'DEN UYARILAR PEŞ PEŞE

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla vatandaşları uyaran AFAD, AKOM ve MGM, 26 Kasım Pazar günü 44 ilde turuncu, 20 ilde ise sarı alarm verildiğini hatırlatarak herkesi tedbirli olmaya davet etti. Ayrıca AFAD tarafından İstanbulluların telefonlara gönderilen mesajlarda, "Yarın ilinizde kuvvetli ve tam fırtına bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olun" dendi.

🌪️💨⛈️ 🗓️ 26 Kasım Pazar günü; 🚨 Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun Kuzeyinde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!@meteoroloji_twi'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 44 ilimiz için Turuncu, 20 ilimiz için Sarı uyarı… pic.twitter.com/G7J8tpQyWc — AFAD (@AFADBaskanlik) November 25, 2023

Yurtta bugün görülecek yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Sıcaklığın Batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 14 derece) olmak üzere tüm yurtta azalacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların zamanla yüksek ve dağlık kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat), zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Genel olarak güney yönlerden, Marmara'nın kuzeyi ile zamanla yurdun iç ve batı kesimlerinde batı ve kuzeybatıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınadan dolayı muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU 26 KASIM PAZAR

İstanbul'da bugün sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına, akşamüstüne dek sürecek. Rüzgar hızının saatte 81 km'ye kadar yükselmesi beklenen megakentte hissedilen sıcaklık ise en yüksek 8 derece olacak. Akşamüstü yağışlar yerini çok bulutlu havaya bırakırken yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Ancak şehrin iç kesimlerinde kar yağışı tahmini değişti. Uzmanlar, Aralık ayından önce İstanbul'a kar yağışının gelmesi ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

🌧26 Kasım Pazar: Yağmurlu 8°C

☁27 Kasım Pazartesi: Çok Bulutlu 7°C

☁28 Kasım Salı: Çok Bulutlu 15°C

🌧29 Kasım Çarşamba: Sağanak Yağışlı 15°C

🌧30 Kasım Perşembe: Parçalı Bulutlu 13°C

26 KASIM PAZAR HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı, zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. EDİRNE °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı İSTANBUL °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, zamanla yüksekleri karlakarışık yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, zamanla yüksekleri karlakarışık yağmurlu KOCAELİ °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, zamanla yüksekleri karlakarışık yağmurlu

EGE BÖLGESİ

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve aralıklı sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. DENİZLİ 11°C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı İZMİR 12°C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı MUĞLA 8°C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi, yağışların kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Yağışların Torosların 1800 metre üzerindeki rakımlarında karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görülmesi; rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (70-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BURDUR °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri ve doğusunun karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 10°C: Parçalı bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karlakarıık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karlakarıık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. KONYA °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. YOZGAT °C, 12°C: Parçalı bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karlakarıık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı , zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı , zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. DÜZCE °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı , zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı , zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. KASTAMONU °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı , zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı , zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. ZONGULDAK °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. ARTVİN °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı , zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı , zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. SAMSUN °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. TOKAT °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı , zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı , zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. TRABZON °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam satlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı HAKKÂRİ °C, 6°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı MALATYA °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam satlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam satlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor. VAN °C, 12°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.