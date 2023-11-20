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ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ÖTV DÜZENLEMESİ - SON DAKİKA | Elektrikli otomobillerde büyük indirim...

Son dönemde birçok kişi elektrikli otomobilleri tercih ediyor. Özellikle TOGG'un piyasaya sürülmesiyle popüler hale gelen elektrikli araçlarda Resmi Gazete'de yer alan karar ile ÖTV düzenlemesi geldi. Yüzde 10'luk dilime düşen modellerde büyük indirim fırsatı oluştu. Peki, elektrikli otomobil fiyatları ne kadar olacak? Elektrikli araba indirim oranı kaç olacak? ÖTV indirimli elektrikli araba fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 16:10
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ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ÖTV DÜZENLEMESİ - SON DAKİKA | Elektrikli otomobillerde büyük indirim...

Son dönemin en çok satış yapan araç türlerinden biri olan elektrikli otomobillerde büyük fırsat! Resmi Gazete'de yer alan karara göre elektrikli otomobillere ÖTV düzenlemesi yapılacak. Yüzde 10,40,50 ve 60 olarak uygulanan ÖTV'de yüzde 10'luk dilime düşen araçlarda 500 bine kadar avantaj elde etmek mümkün olacak. İşte detaylar...

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA BÜYÜK FIRSAT! ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ GELDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile elektrikli otomobillerde ÖTV matrahında değişime gidildi. Motor gücü 160KW ve altında olan aşmayan elektrikli otomobillerde %10'luk matrah diliminin üst limiti %16 artırılarak 1.450.000 TL'ye çıkarıldı. 160KW üzeri araçlarda değişiklik yapılmadı. Tam 29 elektrikli araçta bu fırsattan faydalanabileceksiniz.

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