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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI | 18 Kasım barajlarda son durum ne?

18 Kasım 2023 Cumartesi günü, günlerdir etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 20'nin altında seyretmeye devam ediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 17,82 ölçüldü. İşte 18 Kasım 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 10:00
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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI | 18 Kasım barajlarda son durum ne?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini altı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 2,67 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 36,26 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 18 Kasım 2023 Cumartesi günü yüzde 17,82 olarak ölçüldü.

💦18 KASIM 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

18 Kasım Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 17,82 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 18 Kasım'da ise doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %36,26

🚿 Darlık Barajı: %28,02

🚿 Elmalı Barajı: %20,51

🚿 Terkos Barajı: %8,97

🚿 Alibey Barajı: %18,4

🚿 Büyükçekmece Barajı: %5,47

🚿 Sazlıdere Barajı: %3,5

🚿 Istrancalar Barajı: %19,11

🚿 Kazandere Barajı: %6,21

🚿 Pabuçdere Barajı: %2,67

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