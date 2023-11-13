Haberler Haberler UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR | Uzman, Başöğretmen sınavı çıkmış sorular ve cevap anahtarı PDF

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR | Uzman, Başöğretmen sınavı çıkmış sorular ve cevap anahtarı PDF

Uzman ve Başöğretmenlik sınavları için geri sayım devam ediyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında yürürlüğe giren, öğretmenlerin kıdem ve maaşlarını belirleyen, MEB'in düzenlediği ÖKBYS'ye (Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı) katılacak uzman ve başöğretmen adayları, çıkmış soruları çözerek sınava hazırlanmak istiyor. İşte 'Uzman öğretmenlik sınavı çıkmış sorular, uzman, başöğretmen sınavı çıkmış sorular ve cevap anahtarı PDF' ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 12:40
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UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR | Uzman, Başöğretmen sınavı çıkmış sorular ve cevap anahtarı PDF

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR | Milli Eğitim Bakanlığı'nın meslekte 10 yılını tamamlamış öğretmenlere yönelik düzenlediği uzman ve başöğretmenlik sınavları için geri sayım devam ediyor. Başvuruları 25 Eylül - 4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen sınav, 19 Kasım Pazar günü yapılacak. Sınava katılacak öğretmenler arama motorlarında 'Uzman öğretmenlik sınavı çıkmış sorular, uzman, başöğretmen sınavı çıkmış sorular ve cevap anahtarı PDF' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KONU VE SORU DAĞILIMI

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 15 soru

Ölçme ve Değerlendirme: 12 soru

Özel Eğitim ve Rehberlik: 15 soru

Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 10 soru

Eğitimde Kapsayıcılık: 12 soru

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 10 soru

Sosyal Etkileşim ve İletişim: 10 soru

Dijital Yetkinlik: 8 soru

Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 8 soru

2022 UZMAN ÖĞRETMENLİK YAZILI SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN

BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI KONU VE SORU DAĞILIMI

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 12 soru

Ölçme ve Değerlendirme: 8 soru

Özel Eğitim ve Rehberlik: 12 soru

Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 7 soru

Eğitimde Kapsayıcılık: 8 soru

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 7 soru

Sosyal Etkileşim ve İletişim: 7 soru

Dijital Yetkinlik: 6 soru

Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 6 soru

Okul Geliştirme ve Liderlik: 15 soru

Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi: 6 soru

Bilişsel Düşünme Becerileri: 6 soru

2022 BAŞÖĞRETMENLİK YAZILI SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN

UZMAN - BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN 2023?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. 81 ildeki sınav merkezlerinde yapılacak yazılı sınava giriş belgeleri ise www.meb.gov.tr internet adresinden, 13 Kasım'dan itibaren erişime açılacak. Uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçları ise 24 Kasım 2023 tarihinde açıklanacak.

UZMAN - BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nda adaylara 100 soru sorulacak. 5 cevap seçeneğinin yer aldığı sınavda her soru 1 puan değerindeyken yanlış cevap sayısı doğruları etkilemeyecek. 100 puan üzerinden yapılacak sınavda adaylara soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.

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