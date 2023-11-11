AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2023 1. dönem AUZEF soru ve cevapları PDF

AUZEF SINAV SONUÇLARI | İstanbul Üniversitesi'nin düzenlediği Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavlarına katılan adaylar, soru kitapçıkları, cevap anahtarı ve sınav sonuçları için araştırmalarını hızlandırdı. 11-12 Kasım 2023 tarihinde, yüz yüze ve okul ortamında yapılan sınava katılan adaylar arama motorlarında 'AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 1. dönem AUZEF soru ve cevapları PDF' konularını araştırıyor. İşte detaylar...

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarihe ilişkin henüz bilgilendirme yapılmadı. Geçmiş senelerde sınavın ardından sonuçların en geç 15 gün içinde açıklandığı bilinirken konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Açıköğretim programlarında 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı eksiltmektedir.

(Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)

Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

2023 1. DÖNEM AUZEF SORU VE CEVAPLARI PDF

2023 AUZEF ara sınavları 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleşiyor. AUZEF sınav soruları ve cevapları sınav bitiminde yapılan duyuruyla https://auzef.istanbul.edu.tr sayfasından erişime açılacak. Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.