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5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU! Yarın başlıyor

Çalışmayan emekli vatandaşları yakından ilgilendiren 5000 TL tutarındaki tek seferlik ikramiye ödemelerinin ne zaman yatırılacağı merak konusu olmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Kasım Çarşamba gününe kadar emekli ikramiye ödemelerinin yapılacağını duyururken, tek seferlik yatırılacak ikramiyelerin ne zaman başlayacağı belli oldu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 19:30 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 19:40
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5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU! Yarın başlıyor

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMESİ SON DAKİKA - Çalışmayan emekli vatandaşların merakla beklediği ikramiye ödemelerinin tarihi merak konusu olmuştu. Çalışmayan emekli vatandaşlara tek seferlik olarak yapılacak 5000 TL'lik ikramiyenin ne zaman yatırılacağı belli oldu. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, 5000 TL tutarındaki ikramiye ödemesinin yatırılacağı tarih...

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Çalışmayan emeklilere ve dul ve yetimlere bir defaya mahsus olmak üzere verilecek ikramiyelerin ödenmesine 11 Kasım Cumartesi günü itibarıyla başlanacak. Söz konusu ikramiyelerin ödeme tarihleri ise Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında aylık alanlardan ödeme günü ayın 17, 18, 19'u olanlar için 11 Kasım, 20, 21, 22'si olanlara 12 Kasım, 23, 24, 25, 26'sı olanlarda 13 Kasım olarak belirlendi. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise ödemeler 14 Kasım'da yapılacak. Dul ve yetim aylığı alanlar, 5 bin TL'nin aylıktaki hissesine göre ikramiye alacak. Örneğin, sigortalı eşinden dolayı yüzde 75 oranında ölüm aylığı alanlar 5 bin TL'nin yüzde 75'ini alacak.

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