TAHSİS NUMARASINA GÖRE 5000 TL NE ZAMAN YATACAK? | 4A 4B 4C emekli ikramiye SORGULAMA EKRANI

TAHSİS NUMARASINA 5000 TL NE ZAMAN YATACAK? | Emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılına özel ve bir defaya mahsus olmak üzere yatırılacak 5000 TL tutarındaki ikramiyede tarih verildi. 11 Kasım Cumartesi gününden itibaren kademeli olarak hesaplara yatırılacak emekli ikramiyeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki i tahsis numarasına göre 5000 TL ne zaman yatacak? İşte 4A 4B emekli ikramiye sorgulama ekranı...

SSK, BAĞKUR VE EMEKLİ SANDIĞI 5000 TL NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklilerinin ödemeleri, aylık alma günlerine göre olacak.

Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 14 Kasım'da ödeme yapılacak.

4A EMEKLİ İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

4B EMEKLİ İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

4C EMEKLİ İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TAHSİS NUMARASINA 5000 TL NE ZAMAN YATACAK?

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde, Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

💰Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

💰Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

💰Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

💰Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

💰Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

💰Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

💰Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

💰Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

💰Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

💰Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

💲Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

💲Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

💲Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

💲Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.