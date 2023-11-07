CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 7 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 7 Kasım Salı 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 28,48 (Alış) - 28,49 (Satış)

EURO: 30,51 (Alış) - 30,52 (Satış)

STERLİN: 35,00 (Alış) - 35,17 (Satış)

1 DOLAR = 28,49 TL

👉7 Kasım Salı 2023 canlı altın fiyatları...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.757,29₺

Gram altın satış: 1.840,34₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.915,31₺

Çeyrek altın satış: 3.083,37₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.847,22₺

Yarım altın satış: 6.166,75₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.659,30₺

Tam altın satış: 12.282,40₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.910,13₺

Cumhuriyet altını satış: 12.659,51₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.964,78₺

Ata altın satış: 12.606,37₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 7 Kasım Salı günü saat 12.24 itibarıyla alınmıştır.