CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 5 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 5 Kasım Pazar 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 28,38 (Alış) - 28,38 (Satış)
EURO: 30,43 (Alış) - 30,53 (Satış)
STERLİN: 35,03 (Alış) - 35,21 (Satış)
1 DOLAR = 28,38 TL
👉5 Kasım Pazar 2023 canlı altın fiyatları...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.774,12₺
Gram altın satış: 1.858,47₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.936,78₺
Çeyrek altın satış: 3.106,88₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.891,14₺
Yarım altın satış: 6.212,74₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.746,16₺
Tam altın satış: 12.374,38₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.992,11₺
Cumhuriyet altını satış: 12.746,38₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 12.053,60₺
Ata altın satış: 12.701,42₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 5 Kasım Pazar günü saat 06.22 itibarıyla alınmıştır.