CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 4 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Kasım Cumartesi 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 28,38 (Alış) - 28,38 (Satış)

EURO: 30,43 (Alış) - 30,53 (Satış)

STERLİN: 35,03 (Alış) - 35,25 (Satış)

1 DOLAR = 28,38 TL

👉4 Kasım Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.774,12₺

Gram altın satış: 1.858,47₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.909,46₺

Çeyrek altın satış: 3.117,10₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.837,46₺

Yarım altın satış: 6.235,22₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.638,80₺

Tam altın satış: 12.418,32₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 12.014,56₺

Cumhuriyet altını satış: 12.770,91₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.943,31₺

Ata altın satış: 12.745,36₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Kasım Cumartesi günü saat 06.06 itibarıyla alınmıştır.