CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 4 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Kasım Cumartesi 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 28,38 (Alış) - 28,38 (Satış)
EURO: 30,43 (Alış) - 30,53 (Satış)
STERLİN: 35,03 (Alış) - 35,25 (Satış)
1 DOLAR = 28,38 TL
👉4 Kasım Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.774,12₺
Gram altın satış: 1.858,47₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.909,46₺
Çeyrek altın satış: 3.117,10₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.837,46₺
Yarım altın satış: 6.235,22₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.638,80₺
Tam altın satış: 12.418,32₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 12.014,56₺
Cumhuriyet altını satış: 12.770,91₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.943,31₺
Ata altın satış: 12.745,36₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Kasım Cumartesi günü saat 06.06 itibarıyla alınmıştır.