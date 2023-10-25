BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Ekim bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Ekim'de hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
25 EKİM'DE HANGİ MAÇLAR VAR?
19:45 Feyenoord - Lazio
22:00 Celtic - Atl. Madrid
22:00 Celtic - Atl. Madrid
22:00 Paris SG - Milan
22:00 Newcastle - B. Dortmund
22:00 Newcastle - B. Dortmund
22:00 RB Leipzig - Kızılyıldız
22:00 Young Boys - Man City
22:00 Young Boys - Man City
19:45 Barcelona - Shakhtar
22:00 Antwerp - Porto
22:00 Antwerp - Porto
21:45 Birmingham - Hull City
21:45 Bristol City - Ipswich Town 21:45 Plymouth - Sheff Wed 21:45 Preston - Southampton 21:45 Rotherham - Coventry 22:00 Stoke City - Leeds United
21:45 Bristol City - Ipswich Town
21:45 Plymouth - Sheff Wed
21:45 Preston - Southampton
21:45 Rotherham - Coventry
22:00 Stoke City - Leeds United
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