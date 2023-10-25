BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Ekim bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Ekim'de hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

25 EKİM'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

19:45 Feyenoord - Lazio 22:00 Celtic - Atl. Madrid

22:00 Paris SG - Milan 22:00 Newcastle - B. Dortmund

22:00 RB Leipzig - Kızılyıldız 22:00 Young Boys - Man City

19:45 Barcelona - Shakhtar 22:00 Antwerp - Porto

21:45 Birmingham - Hull City 21:45 Bristol City - Ipswich Town 21:45 Plymouth - Sheff Wed 21:45 Preston - Southampton 21:45 Rotherham - Coventry 22:00 Stoke City - Leeds United

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