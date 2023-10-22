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SICAKLIK ARTIYOR, GÜNEŞ YAKACAK 🌞| İstanbul hava durumu 22 Ekim

Meteoroloji uzmanları 22 Ekim Pazar tarihli hava durumu raporunda, ülke genelinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı, yağış beklenmediği kaydedildi. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülürken devam eden pastırma sıcaklarının önümüzdeki hafta da devam etmesi bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 22 Ekim 2023 Pazar günü İstanbul ve illere göre hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 11:50 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 12:10
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SICAKLIK ARTIYOR, GÜNEŞ YAKACAK 🌞| İstanbul hava durumu 22 Ekim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ülke genelinde güneşli olması beklenen hava, güney ve iç kesimlerde parçalı bulutlu, diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerinde 1-3 derece artacağını belirten uzmanlar, rüzgarın ise genellikle güneyli, doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceğini bildirdi. İşte 22 Ekim Pazar hava durumu...

İSTANBUL HAVA DURUMU 22 EKİM PAZAR 2023

Bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 24 dereceye kadar yükselecek. Pastırma yazının etkileri süren megakentte, önümüzdeki hafta ise yoğun pus ve sisle başlayacak. Sıcaklığın önümüzdeki hafta sonuna kadar mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

22 Ekim Pazar: 24°C (Az Bulutlu)

23 Ekim Pazartesi: 23°C (Puslu)

24 Ekim Salı: 24°C (Puslu)

25 Ekim Çarşamba: 22°C (Puslu)

25 Ekim Çarşamba: 23°C (Gökgürültülü Sağanak Yağışlı)

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

  • EDİRNE °C, 30°C

  • İSTANBUL °C, 24°C

  • SAKARYA °C, 29°C

  • KIRKLARELİ °C, 28°C

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 25°C

  • DENİZLİ °C, 30°C

  • İZMİR °C, 28°C

  • MANİSA °C, 30°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

  • ADANA °C, 32°C

  • ANTALYA °C, 28°C

  • HATAY °C, 31°C

  • MERSİN °C, 31°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

  • ANKARA °C, 26°C

  • ÇANKIRI °C, 27°C

  • ESKİŞEHİR °C, 27°C

  • KONYA °C, 24°C

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

  • BOLU °C, 28°C

  • DÜZCE °C, 30°C

  • KASTAMONU °C, 26°C

  • ZONGULDAK °C, 28°C

  • AMASYA °C, 27°C

  • SAMSUN °C, 28°C

  • TOKAT °C, 26°C

  • TRABZON °C, 23°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

  • KARS °C, 19°C

  • ERZURUM °C, 19°C

  • MALATYA °C, 24°C

  • VAN °C, 17°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

  • DİYARBAKIR °C, 27°C

  • GAZİANTEP °C, 28°C

  • SİİRT °C, 25°C

  • ŞANLIURFA °C, 28°C

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