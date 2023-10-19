Haberler Haberler SİLİVRİ SU KESİNTİSİ - Silivri'de sular ne zaman gelecek? (19 Ekim 2023)

SİLİVRİ SU KESİNTİSİ - Silivri'de sular ne zaman gelecek? (19 Ekim 2023)

Silivri'de 19 Ekim Perşembe günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Silivri su kesintisi olan mahalleleri ve 19 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 12:31 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 12:50
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SİLİVRİ SU KESİNTİSİ - Silivri'de sular ne zaman gelecek? (19 Ekim 2023)

19 Ekim 2023 SİLİVRİ SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Silivri'de bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 19 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Silivri 19 Ekim Perşembe günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

Silivri'de Selimpaşa, Cumhuriyet, Fatih, Ortaköy, Kavaklı, Yenimahalle, Semizkumlar ve Alibey Mahalleleri.

SU KESİNTİSİ NE KADAR SÜRECEK?

Çalışma sebebiyle 19 Ekim Perşembe saat 10.00 ile 24.00 arasında 14 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

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