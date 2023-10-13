ESNAFA EYT GELİYOR! | Hangi koşullarda emekli olunacak?

Bakan Vedat Işıkhan'dan müjdeli haber geldi. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, esnafa 5 yıl öncesinden emekli olma şansı verileceği düzenleme için çalışmaların müjdesini verdi. İşte detaylar...

BAKAN MÜJDEYİ VERDİ! ESNAFA EYT KAPISI AÇILIYOR

Sabah'ta yer alan haberde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi için çalıştıklarını belirttiği yer aldı. Haberde, Bakan'ın 5 yıl öncesinden esnafa emekli olma hakkı tanınacağı vurgulandı. Torba yasayla Bağ-Kur'luların prim koşulu 9 bin günden 7200'e inecek. Bağ-Kur ile SSK prim eşitlemesinden küçük esnaf yararlanacak. Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyecek.

KİMLER FAYDALANACAK?

Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak. Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.

PRİMİ YETEN EYT'DEN YARARLANACAK

Sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan ve gerekli koşulları taşıyan Bağ-Kur'lular erken emekli olabilecek. Yasal düzenlemenin yaşama geçmesiyle birlikte 7200 prim gününü yatıran vatandaşlar geri ödeme almayacak. Örneğin 8200 prim günü olan 7200'den fazla olan primini geri talep edemeyecek. Yasal düzenlemeyle prim günü düşerken normal emeklilikte yaş koşulu değişmeyecek. Prim gününü 7200'e tamamlayan Bağ-Kur'lu kadın 58, erkek de 60 yaşında emekli olacak.