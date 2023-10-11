Haberler Haberler ESENLER SU KESİNTİSİ - Esenler'de sular ne zaman gelecek? (11 Ekim 2023)

ESENLER SU KESİNTİSİ - Esenler'de sular ne zaman gelecek? (11 Ekim 2023)

Esenler'de 11 Ekim Çarşamba günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Esenler su kesintisi olan mahalleleri ve 11 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 17:50 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 17:50
ESENLER SU KESİNTİSİ - Esenler'de sular ne zaman gelecek? (11 Ekim 2023)

11 EKİM 2023 ESENLER SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Esenler'in bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 11 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Esenler 11 Ekim Çarşamba günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

ESENLER'DESULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: BİRLİK MAH, FEVZİ ÇAKMAK MAH, HAVAALANI MAH, KAZIM KARABEKİR MAH, KEMER MAH, MENDERES MAH, ORUÇREİS MAH, TUNA MAH, TURGUT REİS MAH, YAVUZ SELİM MAH

AÇIKLAMA:İİÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

BAŞLAMA TARİHİ: 11/10/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 11/10/2023 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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