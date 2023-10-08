METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A YAĞIŞ UYARISI | Tarih verildi: Sıcaklık düşecek! (8 Ekim hava durumu)

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A YAĞIŞ UYARISI | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunda ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus beklenirken 8 Ekim 2023 tarihli hava durumunu sizler için derledik.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 30°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 24°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri sağanak yağışlı

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 28°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak yağışlı

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak yağışlı SAKARYA °C, 27°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 31°C: Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 26°C: Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 29°C: Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C: Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu ANTALYA °C, 29°C: Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu HATAY °C, 31°C: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 31°C: Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 26°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu KONYA °C, 24°C: Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu SİVAS °C, 24°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

BOLU °C, 25°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu KASTAMONU °C, 25°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak yağışlı

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak yağışlı SİNOP °C, 24°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 23°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı AMASYA °C, 27°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu SAMSUN °C, 24°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu TOKAT °C, 26°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu TRABZON °C, 25°C: Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus bekleniyor.

ERZURUM °C, 19°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu KARS °C, 19°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu MALATYA °C, 25°C: Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu VAN °C, 19°C: Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.