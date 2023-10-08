METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A YAĞIŞ UYARISI | Tarih verildi: Sıcaklık düşecek! (8 Ekim hava durumu)

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A YAĞIŞ UYARISI | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunda ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus beklenirken 8 Ekim 2023 tarihli hava durumunu sizler için derledik.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.
- EDİRNE °C, 30°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- İSTANBUL °C, 24°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 28°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak yağışlı
- SAKARYA °C, 27°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 25°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- DENİZLİ °C, 31°C: Az bulutlu ve açık
- İZMİR °C, 26°C: Az bulutlu ve açık
- MUĞLA °C, 29°C: Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 31°C: Parçalı bulutlu
- ANTALYA °C, 29°C: Parçalı bulutlu
- HATAY °C, 31°C: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MERSİN °C, 31°C: Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 24°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 26°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- KONYA °C, 24°C: Parçalı bulutlu
- SİVAS °C, 24°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
- BOLU °C, 25°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- KASTAMONU °C, 25°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak yağışlı
- SİNOP °C, 24°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 23°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
- AMASYA °C, 27°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- SAMSUN °C, 24°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- TOKAT °C, 26°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 25°C: Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus bekleniyor.
- ERZURUM °C, 19°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- KARS °C, 19°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- MALATYA °C, 25°C: Parçalı bulutlu
- VAN °C, 19°C: Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 29°C: Parçalı bulutlu
- GAZİANTEP °C, 29°C: Parçalı bulutlu
- SİİRT °C, 27°C: Parçalı bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 31°C: Parçalı bulutlu