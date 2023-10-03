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KAYGANA TARİFİ | Kaygana nasıl yapılır? Yapılışı, malzemeleri, püf noktaları

Bol yumurtalı krep benzeri bir tarif olan, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi kaygana, sofraları süslemeye devam ediyor. Evinde kaygana yapmak isteyenler arama motorlarında 'Kaygana nasıl yapılır?' sorsunun cevabını araştırıyor. İşte kaygana yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 15:41 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 15:41
KAYGANA TARİFİ | Kaygana nasıl yapılır? Yapılışı, malzemeleri, püf noktaları

KAYGANA TARİFİ | Türk mutfağının sevilen tariflerinden olan kaygana, Karadeniz ve Erzurum'un meşhur lezzetleri arasında yer almaktadır. Bu mutfaklardan çıkarak tüm Türkiye'ye yayılan kayganayı kendi mutfağında denemek isteyenler, kaygana tarifi, yapılışı, malzemeleri ve püf noktalarını araştırıyor. İşte en lezzetli ve pratik kaygana tarifi...

KAYGANA NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

  • 4 yumurta
  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı süt
  • maydanoz
  • dereotu
  • yeşil soğan (yeşillikleri isteğinize bağlı ekleyin)
  • tuz

Yapılıışı:

  • Öncelikle unu, sütü ve tuzu karıştırın.
  • Sonra yumurtaları ekleyin.
  • En son yeşillikleri ekleyip çırpın.
  • Yanmaz tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ alıp kızdırın.
  • Ardından hamuru döküp arkalı önlü kızartın.
  • Hamur bitene kadar aynı işlemi yapın.
  • Hamuru ister ince isterseniz kalın döküp pişirebilirsiniz.

AFİYET OLSUN...

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