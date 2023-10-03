HAMSİ KUŞU TARİFİ | Hamsi kuşu nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

HAMSİ KUŞU TARİFİ | Kılçıkları ayıklanıp fileto haline getirilen hamsileri hazırlanan iç harcı ile harmanlayıp yağda kızartarak yapılan hamsi kuşu, Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Hamsinin en güzel hallerinden biri olan hem besleyici hem de damak çatlatan bu lezzetin tarifini, yapılışını, püf noktalarını sizler için derledik. İşte detaylar...

HAMSİ KUŞU NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

1 kilogram hamsi

İç Harcı İçin:

1/2 demet taze soğan

1/2 demet maydanoz

1 adet orta boy kuru soğan (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı mısır unu

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 su bardağı mısır unu

1 su bardağı ayçiçek yağı

Yapılışı: