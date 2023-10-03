HAMSİ KUŞU TARİFİ | Hamsi kuşu nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

HAMSİ KUŞU TARİFİ | Kılçıkları ayıklanıp fileto haline getirilen hamsileri hazırlanan iç harcı ile harmanlayıp yağda kızartarak yapılan hamsi kuşu, Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Hamsinin en güzel hallerinden biri olan hem besleyici hem de damak çatlatan bu lezzetin tarifini, yapılışını, püf noktalarını sizler için derledik. İşte detaylar...
HAMSİ KUŞU NASIL YAPILIR?
Malzemeleri:
- 1 kilogram hamsi
İç Harcı İçin:
- 1/2 demet taze soğan
- 1/2 demet maydanoz
- 1 adet orta boy kuru soğan (rendelenmiş)
- 2 yemek kaşığı mısır unu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı karabiber
- 1/2 su bardağı mısır unu
- 1 su bardağı ayçiçek yağı
Yapılışı:
- Kafa ve kılçık kısımlarını ayıkladığınız hamsileri fileto haline getirin. Bol suda yıkayıp fazla sularını süzün.
- Taze soğanları ince ince doğrayın. Ayıklanmış maydanoz yapraklarını incecik kıyın. Kuru soğanı rendeleyin ve derin bir kaseye ekleyin. Üzerine mısır unu, karabiber ve tuzunu ekleyip güzelce karıştırın.
- Fileto haline gelen hamsilerden üç tanesini yan yana gelecek şekilde elinize alın. Toplamda 4 adet hamsi ile 1 adet hamsi kuşu yapılacak.
- Ortasına iç harcından ekleyin ve dördüncü hamsiyi de boş kalan yere yerleştirin.
- Elinizde sıkıca kapatın ve şekil alması için hafifçe sıkın.
- Şekil alan hamsi kuşunu mısır ununa bulayıp bir tabağa alın.
- Derin bir tavada kızdırdığınız ayçiçek yağına balıkları atın.
- Her iki yüzü de güzelce kızarana kadar pişirin.
- Pişen hamsi kuşlarını peçete serili tabağa alıp fazla yağının süzülmesini sağlayın.
- Arzuya göre maydanozlu soğan salatası ile sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun!