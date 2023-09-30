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DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? | 30 Eylül 2023 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 30 Eylül 2023 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 07:30 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 07:51
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? | 30 Eylül 2023 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem konntrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Son olarak Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen iki şiddetli depremden 11 il büyük ölçüde etkilenerek yıkıcı hasar aldı. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte son dakika deprem haberleri, 30 Eylül deprem mi oldu? sorusunun cevabı ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

30 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

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