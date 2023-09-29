ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 2024 - Yeni açıklama!

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) düzenlediği Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'na katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde...

"ASGARİ ÜCRET İLE YÜKÜ HAFİFLETECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu paylaşmak isterim." ifadeleri ile müjdeyi vermiş oldu.

"HEM İŞÇİNİN HEM DE İŞVERENİN BAKANIYIM"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan sözlerinin devamında; "Aralık ayında başlayacak 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret artışı ile ilgili çalışmaları sizlerle ve işçi sendikaları konfederasyonlarımızla istişare halinde sürdüreceğiz. Çalışma hayatımızın vazgeçilmez sosyal ortaklarını desteklemek üzere biz de bakanlık olarak gerekli adımları atmaya hazırız. Birlikte çalışarak iş dünyamızı güçlendirebilir, işçilerimizin yüzünü güldürebilir ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayabiliriz. Ben hem işçinin hem de işverenin bakanıyım. Haklarınızın ve sorunlarınızın takipçisiyim." şeklinde konuştu.