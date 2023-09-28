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GELİNİM MUTFAKTA 28 EYLÜL ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği, kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da günün ödülünü kazanan isim merak ediliyor. Kazanan gelinin çeyrek altın alacağı, Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 28 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 11:50 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 12:20
GELİNİM MUTFAKTA 28 EYLÜL ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta'nın 12274 bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise altın bileziklerin sahibi olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 28 Eylül Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı. Puan durumu belli olduğunda haberimiz gücellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

🏅Tuğba: 21 puan

🏅Melike: 18 puan

🏅Özlem: 9 puan

🏅Gizem: 3 puan

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