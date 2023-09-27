GOOGLE'DAN 25. YIL KUTLAMASI | Google ne zaman, nasıl kuruldu? Kurucusu kim?

Google, dünyanın en sık kullanılan ve bilinen arama motoru olmasının yanı sıra önemli günlerde hazırladığı birbirinden farklı Doodlelarla da dikkat çekiyor. Son olarak 27 Eylül'de, kuruluş yıldönümüne ilişkin tasarım ile kullanıcılarının karşısına çıkan Google hakkında, arama motorlarında sorgulanan 'Google ne zaman, nasıl kuruldu? Kurucusu kim?' sorularının cevabını sizler için derledik.

GOOGLE NE ZAMAN, NASIL KURULDU?

Google, 4 Eylül 1998 tarihinde Larry Page ve Sergey Brin tarafından kuruldu. İkisi de Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencisiyken, arama motorlarının daha iyi sonuçlar üretebilecek bir yöntem geliştirmeye çalıştılar. Bu çalışma, Google'ın temelini oluşturan PageRank adlı algoritmanın temelini attı.

İlk başta, Google bir üniversite araştırma projesi olarak başladı, ancak kısa süre içinde büyüyerek bir şirkete dönüştü. Google'ın hızlı büyümesi ve başarısı, daha iyi arama sonuçları ve kullanıcı deneyimi sunmasına dayanıyor. Google, reklamcılık ve diğer internet hizmetlerine de genişledi ve şu anda dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olarak biliniyor.

GOOGLE'IN KURUCUSU KİM?

Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin'dir. Larry Page ve Sergey Brin, Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencisiyken Google'ı kurmuşlardır. Google'ın temelini oluşturan PageRank adlı algoritmayı geliştirmişlerdir ve 4 Eylül 1998 tarihinde şirketi resmen kurmuşlardır. Larry Page, Google'ın CEO'luğunu yapmıştır ve Sergey Brin, şirketin başkanı olarak görev yapmıştır. Bu ikili, Google'ı dünya genelinde en büyük ve en etkili teknoloji şirketlerinden biri haline getirmişlerdir.

LARRY PAGE KİMDİR?

Larry Page, Amerikalı bir iş insanı ve Google'ın kurucu ortaklarından biridir. 26 Mart 1973 tarihinde Michigan, ABD'de doğdu. Larry Page, Stanford Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi alanında eğitim aldı ve doktora yaparken Sergey Brin ile tanıştı. İkisi, Google'ın temelini oluşturan PageRank adlı algoritmayı geliştirdiler ve 1998 yılında Google'ı kurarak arama motoru pazarına girdiler.

Larry Page, Google'ın CEO'su olarak görev yapmış ve şirketin büyümesini ve gelişmesini büyük ölçüde yönlendirmiştir. Ayrıca, Google'ın ana şirketi olan Alphabet Inc.'in kurulmasına da öncülük etmiştir. Larry Page, teknoloji sektöründeki yenilikçi çalışmaları ve girişimci ruhuyla tanınır. Ancak 2015 yılında Google'ın CEO'luk görevinden ayrıldı ve yerine Sundar Pichai geçti. Daha sonra Alphabet'in CEO'su olarak görev yapmıştır.

Larry Page, teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilir ve Google'ın kurucu ekibinin önemli bir parçasıdır.

SERGEY BRIN KİMDİR?

Sergey Brin, Amerikalı bir iş insanı ve Google'ın kurucu ortaklarından biridir. Sergey Mikhaylovich Brin, 21 Ağustos 1973 tarihinde Moskova, Sovyetler Birliği'nde doğdu. Ailesiyle birlikte 1979 yılında Sovyetler Birliği'nden ABD'ye göç etti. Brin, Stanford Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi alanında eğitim aldı.

Larry Page ile birlikte, Google'ın temelini oluşturan PageRank adlı algoritmayı geliştirdi. 1998 yılında Google'ı kurarak arama motoru pazarına girdiler. Sergey Brin, Google'ın teknolojik gelişimine ve şirketin büyümesine önemli katkılarda bulundu.

Sergey Brin, Google'ın kurucu ekibinin bir parçası olarak teknoloji dünyasında önemli bir figürdür. Google'ın yanı sıra diğer projelere de ilgi göstermiş ve teknoloji alanında çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Brin, Google'ın birçok başarılı ürününün gelişimine katkıda bulunmuş ve şirketin büyümesini sağlamıştır.