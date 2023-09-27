GOOGLE PODCASTS KAPANIYOR! | Google'dan şaşırtan karar! Youtube Music...

GOOGLE PODCASTS İÇİN ŞAŞIRTAN KARAR - Dünyaca ünlü podcasts platformu Google Podcasts, 2024 yılında kapanıyor. Google aldığı karar ile Youtube Music'i yükseltmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

GOOGLE PODCASTS KAPANACAK MI?

Google tarafından yayınlanan rapor, YouTube Music'in hedeflerini ortaya çıkardı. Google, podcast hizmetini sadece bu uygulama ile sürdürecek. Bu durum Google Podcasts'in kapatılacağını gösteriyor. Podcast'lerin 2023 sonuna kadar YouTube Music'e entegre edilmesini ve tüm dünyada kullanılabilir olmasını amaçlanıyor.