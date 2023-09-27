Haberler Haberler GOOGLE PODCASTS KAPANIYOR! | Google'dan şaşırtan karar! Youtube Music...

GOOGLE PODCASTS KAPANIYOR! | Google'dan şaşırtan karar! Youtube Music...

Son yılların yükselen trendi podcastlerin en sevilen platformlarından biri olan Google Podcasts kapanacak. 2024 yılında kapatıması planlanan Google Podcasts, yerini Youtube Music'e bırakacak.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 20:21 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 20:40
GOOGLE PODCASTS KAPANIYOR! | Google'dan şaşırtan karar! Youtube Music...

GOOGLE PODCASTS İÇİN ŞAŞIRTAN KARAR - Dünyaca ünlü podcasts platformu Google Podcasts, 2024 yılında kapanıyor. Google aldığı karar ile Youtube Music'i yükseltmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

GOOGLE PODCASTS KAPANACAK MI?

Google tarafından yayınlanan rapor, YouTube Music'in hedeflerini ortaya çıkardı. Google, podcast hizmetini sadece bu uygulama ile sürdürecek. Bu durum Google Podcasts'in kapatılacağını gösteriyor. Podcast'lerin 2023 sonuna kadar YouTube Music'e entegre edilmesini ve tüm dünyada kullanılabilir olmasını amaçlanıyor.

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