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MASTERCHEF KİM ELENDİ? MasterChef elenen isim belli oldu 24 Eylül

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Nefes kesen yarışmada son olarak bu hafta programa veda eden isim belli oldu. İzleyiciler merakla "MasterChef All Star'da kim elendi, MasterChef elenen yarışmacı belli oldu mu?" sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 14:30
MASTERCHEF KİM ELENDİ? MasterChef elenen isim belli oldu 24 Eylül

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Nefes kesen yarışmada son olarak bu hafta programa veda eden isim belli oldu. İzleyiciler merakla "MasterChef All Star'da kim elendi, MasterChef elenen yarışmacı belli oldu mu?" sorularına cevap arıyor. Ayrıntılar haberimizde...

MASTERCHEF ALL STAR'DA ELENEN İSİM BELLİ OLDU

MasterChef All Star'da pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Bu haftanın eleme adayları Kerem, Dilara, Barbaros, Sefa, Sergen, Azize ve Tanya olarak belirlenmişti.

Kıyasıya geçen eleme oyunları sonrası en başarısız yemeği yapan Sefa yarışmaya veda eden isim oldu.

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