BURSLULUK SINAVI SON DAKİKA - İOKBS sonuçları sorgulama ekranı 2023

İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS sınavında başarılı olan öğrenciler, burs alma hakkı kazanıyor. Aylık olarak hesaplara yatırılan burs imkanından faydalanmak isteyen 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri, 3 Eylül 2023 tarihinde yapılan sınava katılmalarının ardından sonuç için bekleyişe geçti. Peki MEB İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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MEB İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlediği İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih, Bakanlığın sitesinde yer alan takvimde 👉 22 Eylül 2023 Cuma 👈günü olarak duyuruldu. Sonuçların saat 10.00'dan sonra adayların erişimine açılması bekleniyor.

👉İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - TIKLAYIN

MEB BURSLULUK SINAVI SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

5. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

6. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

7. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

8. SINIF VE HAZIRLIK SINIFI A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

9, 10 VE 11. SINIFLAR A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS BURSU NE KADAR 2023-2024?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın İOKBS sınavında başarılı olan öğrencilere verdiği burs ücreti, öğrencinin öğrenim gördüğü düzeye göre değişiklik göstermiyor. Öğrenci kaçıncı sınıfta olursa olsun aynı miktarda verilen burs tutarına en son 2023 yılının Ocak ayında zam geldi. Buna göre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar için İOKBS burs ücreti 863 TL olarak belirlendi.