Haberler Haberler METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A SARI KOD! | Bugün hava nasıl olacak? 1 Eylül 2023 hava durumu

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A SARI KOD! | Bugün hava nasıl olacak? 1 Eylül 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül Cuma günü ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için sarı kod veren Meteoroloji uzmanları, yağışların akşam saatlerine kadar devam edeceğini belirtti. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Eylül 2023 yurt geneli hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 08:11 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 08:20
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A SARI KOD! | Bugün hava nasıl olacak? 1 Eylül 2023 hava durumu

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A SARI KOD! | Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 1 Eylül 2023 tarihli hava raporuna göre, ülkemiz genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi ancak Marmara Bölgesi'nde düşen sıcaklığın beraberinde yağış getirmesi bekleniyor. Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinde İstanbul'un boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklığın Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinde İstanbul'un boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? | 1 EYLÜL CUMA HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri ve Tekirdağ'ın doğusu ile Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinde İstanbul'un boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • EDİRNE °C, 33°C

  • İSTANBUL °C, 29°C

  • KIRKLARELİ °C, 32°C

  • SAKARYA °C, 29°C

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 30°C

  • DENİZLİ °C, 34°C

  • İZMİR °C, 33°C

  • MANİSA °C, 35°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 35°C

  • ANTALYA °C, 30°C

  • HATAY °C, 32°C

  • MERSİN °C, 34°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 33°C

  • ESKİŞEHİR °C, 30°C

  • KONYA °C, 32°C

  • SİVAS °C, 33°C

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı zamanla çok bulutlu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 29°C

  • KASTAMONU °C, 29°C

  • SİNOP °C, 29°C

  • ZONGULDAK °C, 27°C

  • AMASYA °C, 34°C

  • SAMSUN °C, 30°C

  • TOKAT °C, 34°C

  • TRABZON °C, 29°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 29°C

  • KARS °C, 30°C

  • MALATYA °C, 35°C

  • VAN °C, 29°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 39°C

  • GAZİANTEP °C, 36°C

  • SİİRT °C, 38°C

  • ŞANLIURFA °C, 38°C

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