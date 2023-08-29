MEB İL EMRİ VERİLECEK Mİ 2023? | Öğretmen ve idari personele il emri ne zaman çıkacak? - İkinci yer değiştirme takvimi

MEB İL EMRİ VERİLECEK Mİ 2023? | Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmen ve idari personelin farklı bölgelerde, ihtiyaç doğrultusunda görevlendirilmesini sağlayan MEB il emri hakkında araştırmalar hız kazandı. Mazeret atama sonuçlarının açıklanmasının ardından MEB çalışanları, arama motorlarında 'Öğretmen ve idari personele il emri ne zaman çıkacak?' sorgulaması yapıyor. İşte detaylar...

MEB İL EMRİ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen öğretmenlerin veya idari personelin, bir ildeki okul veya kurumlarda geçici olarak görevlendirilmelerini düzenleyen bir işlem veya belgedir. Örneğin, bir öğretmenin normal görev yaptığı il dışında farklı bir ildeki bir okulda belirli bir süreyle görev yapması gerektiğinde, bu kişiye MEB İl Emri verilir. Bu emir, geçici görevlendirmenin şartlarını, süresini, yerini ve diğer detayları içerir.

2023 MEB İL EMRİ VERİLECEK Mİ?

2023 yılında MEB il emri verilip verilmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllarda il emri verilmesi sebebiyle bu yıl da Bakanlık tarafından il emri verilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Ancak, il emri verilmesinin kesin olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi bulunmadığı için, bu konuda detaylı bilgi için MEB'e veya bağlı birimler ile iletişime geçmek gerekiyor.

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ÖĞRETMEN VE İDARİ PERSONELE İL EMRİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Öğretmen ve idari personele il emri, geçtiğimiz yıllarda Ağustos ayında verilmişti. 2022 yılında, MEB il emri 25 Ağustos 2022 tarihinde verildi. Yıllara göre il emri verilme tarihleri ise şöyle:

📅2022 MEB İL EMRİ: 25 Ağustos 2022 📅2021 MEB İL EMRİ: 31 Ağustos 2021

📅2020 MEB İL EMRİ: 27 Ağustos 2020

📅2019 MEB İL EMRİ: 29 Ağustos 2019

📅2018 MEB İL EMRİ: 28 Ağustos 2018

Bu yıl da Ağustos ayının son günlerinde verilmesi beklenen il emri hakkında resmi bilgiler geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

2023 MEB İKİNCİ YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

İkinci il içi ve iller arası yer değiştirme kapsamında "Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" kapsamında birinci aşama başvurusu onaylanmış ancak yer değiştirme işlemi gerçekleştirilememiş öğretmenler de mazeretlerinin bulunduğu yere yer değişikliği başvurusunda bulanabilecek. Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme talepleri beraber alınacak.

💥İkinci Yer Değiştirme Başvuru Tarihleri: 25-28 Ağustos 2023

💥İkinci Yer Değiştirme Ataması: 29 Ağustos 2023