Haberler Haberler ANAOKULU, İLKOKUL, ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN 2023? | MEB okul öncesi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor?

ANAOKULU, İLKOKUL, ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN 2023? | MEB okul öncesi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokulları, ilkokul ve ortaokul kayıt tarihleri için araştırmalar hız kazandı. Okullara kayıtlarını yaptırmak isteyen öğrenci ve veliler arama motorlarında 'Anaokulu, ilkokul, ortaokul kayıtları ne zaman 203? MEB okul öncesi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 11:40
ANAOKULU, İLKOKUL, ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN 2023? | MEB okul öncesi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor?

ANAOKULU, İLKOKUL, ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN 2023? | Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara yeni kayıt olacak öğrenciler için kayıt tarihleri belli oldu. Milyonlarca öğrenci ve velileri okul kayıt tarihlerini araştırırken arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alan 'Anaokulu, ilkokul, ortaokul kayıtları ne zaman 203? MEB okul öncesi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MEB OKUL ÖNCESİ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. SINIF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı okul kayıt takvimini duyuru. Buna göre ortaokul kayıtları 14 Ağustos'ta başladı. Kayıt için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2023 Perşembe gününe kadar okul idaresine başvurması gerekiyor.

OKUL ÖNCESİ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. SINIF KAYITLARI NASIL YAPILIR?

2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. Sınıf öğrencilerine e-Kayıt sonuçları e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden erişime açıldı. Veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

e-DEVLET'TEN OKUL KAYDI NASIL SORGULANIR?

2023-2024 öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlangıç yapacak öğrencilerin okula kayıt işlemleri, MERNİS adres bilgileri temel alınarak herhangi bir başvuru gerekmeksizin e-okul sistemi üzerinden tamamlanmıştır.

Bu çerçevede, Bakanlık tarafından yüz binlerce öğrencinin e-kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır.

İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin kayıt işlemleri, MERNİS adres bilgileri doğrultusunda otomatik olarak tamamlanmıştır. Okul öncesi öğrencileri için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından gerçekleştirilen kayıtları onaylamaları gerekmektedir.

Veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenmek için "e-Okul.meb.gov.tr" veya e-devlet kapısı üzerinden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmetini kullanabilirler.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Oxlade-Chamberlain sonrası bir imza daha...
İmamoğlu'nun 'mega' hüsranı! Kılıçdaroğlu kongrelerde ağırlığını koyunca rotayı İBB'ye kırdı: Tavşan adaylı 'Özel' formül
İtalyan ekibinden Beşiktaş'a transfer cevabı!
G.Saray'ın yıldızına Fırtına kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Lise kayıt tarihleri ne zaman 2023-2024?
Okul kaydı sorgulama ekranı e-Devlet 2023 | Çocuğum hangi okula gidecek?
ÖSYM DUS 1. Dönem yerleştirme sonucu sorgulama ekranı
BİLSEM kayıt son tarihi 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Servette - Rangers maçı saat kaçta? Servette - Rangers maçı saat kaçta? 11:35
Sturm Graz - PSV maçı saat kaçta? Sturm Graz - PSV maçı saat kaçta? 11:29
Zaniolo sonrası bombalar patlıyor! G.Saray'dan 3 mevkiye 3 transfer Zaniolo sonrası bombalar patlıyor! G.Saray'dan 3 mevkiye 3 transfer 11:04
Fenerbahçe'de krizin adı: Altay Bayındır! Fenerbahçe'de krizin adı: Altay Bayındır! 11:10
Dinamo Zagreb - AEK maçı saat kaçta? Dinamo Zagreb - AEK maçı saat kaçta? 11:12
İtalyan ekibinden Beşiktaş'a transfer cevabı! İtalyan ekibinden Beşiktaş'a transfer cevabı! 11:24
Daha Eski
G.Saray gözünü kararttı! Orta sahaya 2 transfer birden G.Saray gözünü kararttı! Orta sahaya 2 transfer birden 10:02
Aris Limassol - Rekow maçı saat katça Aris Limassol - Rekow maçı saat katça 10:02
İspanya - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası İspanya - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası 10:10
G.Saray'ın yıldızına Fırtına kancası! G.Saray'ın yıldızına Fırtına kancası! 10:20
Maccabi Haifa - Slovan Bratislava maçı saat kaçta? Maccabi Haifa - Slovan Bratislava maçı saat kaçta? 10:42
Sparta Prag - Kopenhag maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Sparta Prag - Kopenhag maçı saat kaçta? Hangi kanalda? 10:47