ANAOKULU, İLKOKUL, ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN 2023? | MEB okul öncesi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor?

ANAOKULU, İLKOKUL, ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN 2023? | Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara yeni kayıt olacak öğrenciler için kayıt tarihleri belli oldu. Milyonlarca öğrenci ve velileri okul kayıt tarihlerini araştırırken arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alan 'Anaokulu, ilkokul, ortaokul kayıtları ne zaman 203? MEB okul öncesi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MEB OKUL ÖNCESİ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. SINIF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı okul kayıt takvimini duyuru. Buna göre ortaokul kayıtları 14 Ağustos'ta başladı. Kayıt için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2023 Perşembe gününe kadar okul idaresine başvurması gerekiyor.

OKUL ÖNCESİ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. SINIF KAYITLARI NASIL YAPILIR?

2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. Sınıf öğrencilerine e-Kayıt sonuçları e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden erişime açıldı. Veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

e-DEVLET'TEN OKUL KAYDI NASIL SORGULANIR?

2023-2024 öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlangıç yapacak öğrencilerin okula kayıt işlemleri, MERNİS adres bilgileri temel alınarak herhangi bir başvuru gerekmeksizin e-okul sistemi üzerinden tamamlanmıştır.

Bu çerçevede, Bakanlık tarafından yüz binlerce öğrencinin e-kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır.

İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin kayıt işlemleri, MERNİS adres bilgileri doğrultusunda otomatik olarak tamamlanmıştır. Okul öncesi öğrencileri için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından gerçekleştirilen kayıtları onaylamaları gerekmektedir.

Veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenmek için "e-Okul.meb.gov.tr" veya e-devlet kapısı üzerinden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmetini kullanabilirler.