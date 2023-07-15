Aras Kargo'dan Efeler'le temizlik

Türkiye'nin öncü ve yenilikçi kargo şirketi Aras Kargo, Deniz- Temiz Derneği / TURMEPA ve resmi sponsoru olduğu Türkiye Voleybol Federasyonu'nun da veridiği destekle kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Riva'da gerçekleştirilen çevreci etkinliğe Filenin Efeleri de katıldı. Bugüne kadar kıyılardan 4 tondan fazla atık toplayan Aras Kargo, bu etkinlikte ise 50 kilogramdan fazla atığı geri dönüşüme kazandırmayı başardı.
Türkiye'nin öncü ve yenilikçi kargo şirketi Aras Kargo, Deniz- Temiz Derneği / TURMEPA ve resmi sponsoru olduğu Türkiye Voleybol Federasyonu'nun da veridiği destekle kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Riva'da gerçekleştirilen çevreci etkinliğe Filenin Efeleri de katıldı. Bugüne kadar kıyılardan 4 tondan fazla atık toplayan Aras Kargo, bu etkinlikte ise 50 kilogramdan fazla atığı geri dönüşüme kazandırmayı başardı.