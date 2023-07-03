SON DAKİKA ENFLASYON | Haziran enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - Memur emekli zammında kritik veri belli oluyor

SON DAKİKA ENFLASYON | Memur ve emekli maaş zammını bekleyen milyonlarca vatandaşın gözü TÜİK'e çevrildi. Haziran ayının enflasyon rakamlarını açıklayacak olan Türkiye İstatistik Kurumu'nun bu verisi, memur ve emeklilerin zammı için en belirleyici husus olacak. 5 aylık enflasyon farkı 14,52 olarak belirlenirken son aya ait enflasyon verisi ise kritik önem taşıyor. İşte Haziran ayı enflasyonu, 6 aylık enflasyon farkı ve merak edilenler...

HAZİRAN ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Haziran ayına ilişkin enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz Pazartesi günü, saat 10.00'da kamuoyuna açıklanacak. Böylece 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Memur ve emeklilere yapılacak ara zammı ise 6 aylık enflasyon farkı belirleyecek.

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu. TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,17 iken, bu anket döneminde yüzde 38,55 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,84 iken, bu anket döneminde yüzde 30,65 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,74 ve yüzde 18,12 olarak gerçekleşmiştir.

MAYIS AYINDA ENFLASYON KAÇ OLMUŞTU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 5 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 2023 Mayıs enflasyonu aylık 0,04 oldu. Buna göre, yıllık enflasyon ise %39,59 olarak açıklandı.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

TÜİK'in verilerine göre 5 aylık enflasyon verileri şöyle:

👉Ocak ayı enflasyonu: 6,65

👉Şubat ayı enflasyonu: 3,15

👉Mart ayı enflasyonu: 2,29

👉Nisan ayı enflasyonu: 2,39

👉Mayıs ayı enflasyonu: 0,04

5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

EMEKLİ MAAŞI ZAM HESAPLAMASI

Emekli maaş zammı hesaplamasında, 5 aylık enflasyon farkı 14,52 olarak çıktı. 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak emekli zammı belirlenecek.

7 bin 500-10 bin => Yüzde 45 zam

10 bin-15 bin TL => Yüzde 40 zam

15 bin-20 bin TL => Yüzde 35 zam

20 bin ve üzeri => Yüzde 30 zam

Burada yukarıdaki tablodaki zamların belirlenmesi durumunda, örneğinde 10 bin TL alan emeklinin maaşı 4 bin TL artacakken, 20 bin TL alan emeklinin maaşı yüzde 30 zamla 6 bin TL artacak.

MEMUR MAAŞI ZAM HESAPLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ocak ayı maaş genelgesine göre en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL olarak açıklandı. Bu evli ve 2 çocuklu bir memurun maaşı. Yine bu rakam net 22 bin TL düzeyine yükselecek. 7 bin 901 TL alan memur emeklisi maaşı da aynı oranda yükselirse bu rakam 14 bin 671 TL olacak. Kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zam oranı burada tüm memur maaşları için bir referans olacak.

5 aylık enflasyon farkı sonucunda memur ve memur emeklilerine %13,26 zam yapıldığı görülüyor. Tahminlere göre refah payı düşünülerek %45 zam beklentisi bulunuyor. Memur maaşlarındaki enflasyon farkı, ocak ayında yapılan %8'lik toplu sözleşme zamı üzerinden hesaplanacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ise enflasyon oranında zam yapılacak. Şu anda en düşük memur maaşı 12.632 TL seviyesinde bulunuyor. Bu tutarın 22.000 TL'ye yükseltilmesi durumunda en düşük memur maaşında %74'lük bir zam gerçekleşmiş olacak.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, en düşük memur aylığının %94'lük bir artışla 22.026 TL'ye çıkacağını belirtti. Diğer memurların maaş artışının, görevlerine, unvanlarına, derecelerine ve diğer mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli olarak gerçekleşeceğini belirten Karakaş, açıklamalarında şu hesaplamayı kullandı:

BEKÇİ

"Bir bekçinin mevcut maaşı 15.170 TL'dir. Bu durumda en düşük memur maaşı 22.000 TL olduğunda bir bekçinin maaşı 27.579 TL'ye kadar yükselecektir."

HEMŞİRE

"Bir hemşirenin maaşı şu anda 16.900 TL iken, bu zamlarla birlikte 30.000 TL'yi aşacağı söylenebilir."

POLİS

"Polisler için ise şu anda bir polis maaşı yaklaşık olarak 19.000 TL civarındadır.

Elbette bu rakamlar aile payı ve çocuk yardımına göre değişiklik gösterebilir. Hesaplamalarımıza göre polis maaşı 19.130 TL olduğunda 33.000 TL'yi aşacak şekilde artış gösterecektir."