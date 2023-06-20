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KARTAL EDDIE (EDDIE THE EAGLE) FİLMİ KONUSU | Kartal Eddie filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?

Dexter Fletcher'in yönetmen koltuğuna oturduğu Kartal Eddie filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Filmseverlere unutulmaz anlar yaşatacak, komedi ve dram sahneleriyle nefes kesecek Kartal Eddie filmine dair merak edilenler ve filmin ne zaman, nerede çekildiğine dair detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 16:40 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 16:50
KARTAL EDDIE (EDDIE THE EAGLE) FİLMİ KONUSU | Kartal Eddie filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?

Taron Egerton, Hugh Jackman, Tom Costello, Dickon Tolson'un başrollerinde yer aldığı ve Dexter Fletcher'ın yönetmenliğini üstlendiği film olan Kartal Eddie filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak konusu haline geldi. Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından beğeni sayısı katlanan film hakkında Kartal Eddie filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Kartal Eddie filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Kartal Eddie filmi tüm detayları...

KARTAL EDDIE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, İngiltere tarihininin en ünlü kayakçısı Michael Edwards, nam-ı değer Kartal Eddie'nin, ilham verici üstün başarısını konu ediniyor ve Edwards'ın spora "Asla ölüm deme" yaklaşımı tasvir ediliyor. Eddie kayakla atlamaya başlamadan önce bir çok spor dalında şansını dener. 1984 Kış Olimpiyatları'nda İngiliz takımına giremez ve dalını kayakla atlama olarak değiştirir. Film aynı zamanda Edwards'ın sıradışı ihtimaller ve mücadeleler karşısındaki insani ruhunu ve direncini kutlar.

KARTAL EDDİE OYUNCULARI KİM?

  • Taron Egerton
  • Hugh Jackman
  • Christopher Walken
  • Tom Costello
  • Edvin Endre
  • Jo Hartley
  • Graham Fletcher-Cook
  • Matthew Brandon
  • Tim McInnerny
  • Iris Berben
  • Jim Broadbent
  • Jack Costello
  • Carlton Bunce
  • Mark Benton
  • Rune Temte
  • Daniel Ings
  • Billy Holland
  • Jessica Allain
  • Mads Sjøgård Pettersen
  • Marc Benjamin
  • Joachim Raaf
  • Ania Sowinski
  • Matt Rippy
  • Daniel Westwood
  • Dickon Tolson
  • Caolan McClafferty
  • Lasco Atkins
  • Karl Farrer
  • Guna Gultniece
  • Roy Beck
  • Keith Allen
  • Daz Black
  • Aria DeMaris

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