Haberler Haberler 2023 LGS'DEN 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480 puan almak için KAÇ NET GEREKİR?

2023 LGS'DEN 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480 puan almak için KAÇ NET GEREKİR?

Milli Eğitim Bakanlğı'nca düzenlenen LGS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adayların 4 Haziran Pazar günü sınava girmelerinin ardından sonuçların açıklanacağı zaman merak edilirken adaylar ve veliler, '2023 LGS'den 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480 puan almak için kaç net gerekir?' sorusunun cevabını araştırıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 07:50 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 07:50
2023 LGS'DEN 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480 puan almak için KAÇ NET GEREKİR?

LGS, 8. sınıf öğrencilerinin, başarı durumalrına göre gidecekleri liseyi belirlemek adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınav sistemidir. 2023 yılında 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen sınav 2 oturum halinde yapılmaktadır. Toplamda 90 soruya cevap vermesi gereken öğrencilere 155 dakika süre tanınacak. Peki LGS'den 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480 puan almak için kaç net gerekir? İşte detaylar...

Liseye Geçiş Sınavında LGS' nin öğrencinin puanını etkileme yüzdelikleri şu şekildedir.

🔺LGS Matematik %33

🔺LGS Fen bilgisi %28

🔺LGS Türkçe %23

🔺LGS Din Kültürü %5

🔺LGS İnkılap %5

🔺LGS İngilizce %5

ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki hesaplamalar geçmiş yıllarda belirlenen yüzdelik dilimler ve örnek net sayıları ile hesaplanmıştır. İngilizce'den 1 soru eksik yapıp bu 1 soruyu aynı yüzdelik dilimdeki Din Kültürü veya İnkılap Tarihi dersinden yaparsanız da aynı sonucu elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra bu yıl yüzdelik dilimler belli olmadığından ve cevaplarda standart sapma uygulandığından net sonuçlar açıklanmadan puanınızı hesaplamak mümkün değildir.

2023 LGS'DEN 400 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

📍 Türkçe: 15 net
📍 Matematik: 10 net
📍 Fen Bilimleri: 14 net
📍 TC İnkılap Tarihi: 8 net
📍 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 8 net
📍 Yabancı Dil: 9 net

📌TOPLAM NET SAYISI: 64

2023 LGS'DEN 410 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

📍 Türkçe: 15 net
📍 Matematik: 12 net
📍 Fen Bilimleri: 14 net
📍 TC İnkılap Tarihi: 8 net
📍 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 8 net
📍 Yabancı Dil: 9 net

📌TOPLAM NET SAYISI: 66

2023 LGS'DEN 420 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

📍 Türkçe: 15 net
📍 Matematik: 13 net
📍 Fen Bilimleri: 15 net
📍 TC İnkılap Tarihi: 9 net
📍 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 9 net
📍 Yabancı Dil: 9 net

📌TOPLAM NET SAYISI: 70

2023 LGS'DEN 430 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

📍 Türkçe: 16 net
📍 Matematik: 13 net
📍 Fen Bilimleri: 16 net
📍 TC İnkılap Tarihi: 9 net
📍 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 9 net
📍 Yabancı Dil: 9 net

📌TOPLAM NET SAYISI: 72

2023 LGS'DEN 440 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

📍 Türkçe: 16 net
📍 Matematik: 15 net
📍 Fen Bilimleri: 16 net
📍 TC İnkılap Tarihi: 9 net
📍 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 8 net
📍 Yabancı Dil: 9 net

📌TOPLAM NET SAYISI: 74

2023 LGS'DEN 450 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

📍 Türkçe: 17 net
📍 Matematik: 16 net
📍 Fen Bilimleri: 17 net
📍 TC İnkılap Tarihi: 9 net
📍 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 9 net
📍 Yabancı Dil: 9 net

📌TOPLAM NET SAYISI: 77

2023 LGS'DEN 460 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

📍 Türkçe: 17 net
📍 Matematik: 17 net
📍 Fen Bilimleri: 18 net
📍 TC İnkılap Tarihi: 9 net
📍 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 9 net
📍 Yabancı Dil: 9 net

📌TOPLAM NET SAYISI: 79

2023 LGS'DEN 470 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

📍 Türkçe: 18 net
📍 Matematik: 18 net
📍 Fen Bilimleri: 18 net
📍 TC İnkılap Tarihi: 9 net
📍 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 9 net
📍 Yabancı Dil: 9 net

📌TOPLAM NET SAYISI: 81

2023 LGS'DEN 480 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

📍 Türkçe: 20 net
📍 Matematik: 18 net
📍 Fen Bilimleri: 18 net
📍 TC İnkılap Tarihi: 10 net
📍 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 net
📍 Yabancı Dil: 10 net

📌TOPLAM NET SAYISI: 86

2023 LGS'DEN 490 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

📍 Türkçe: 20 net
📍 Matematik: 19 net
📍 Fen Bilimleri: 19 net
📍 TC İnkılap Tarihi: 10 net
📍 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 net
📍 Yabancı Dil: 10 net

📌TOPLAM NET SAYISI: 88

2023 LGS'DEN 500 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

📍 Türkçe: 20 net
📍 Matematik: 20 net
📍 Fen Bilimleri: 10 net
📍 TC İnkılap Tarihi: 10 net
📍 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 net
📍 Yabancı Dil: 10 net

📌TOPLAM NET SAYISI: 90

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