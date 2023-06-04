Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi personel alımı yapacağını açıkladı! Başvuru nasıl ve nereden yapılır? Kaç personel alınacak?

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi personel alımı yapılacağını açıkladı. Karaman'da yer alan üniversitede büro personeli ve programcı alımı yapılacak. Peki, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi personel alımı ne zaman? Kaç kişi alınacak? Hangi birimlere personel alınacak? İşte detaylar...

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi personel alımı 2 Haziran - 16 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KAÇ PERSONEL ALACAK?

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 1 büro personeli 1 programcı olmak üzere 2 kişi alacak.

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR

1- Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

olmak.

3- Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

Önlisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lisans mezunları için 2022 KPSS (P3) puan türü

esas alınacaktır.

4- 18 yaşını doldurmuş olup 01 Ocak 1993 ve sonrasında doğmuş olmak,

5- Başvuracak adayların "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1. Maddesinin (b) fıkrasına eklenen "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

6- Kamu görevinden ihraç edilenler başvuru yapamayacaklardır.