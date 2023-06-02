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KPSS ÖABT GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? | 2023 KPSS ÖABT geç başvuru tarihi ne zaman? Sınav tarihi ne?

ÖSYM'nin düzenlediği 2023 KPSS Lisans sınavı ile ilgili geç başvuru tarihi merak ediliyor. Adaylar arama motorlarında sınavın geç başvuru tarihini 2023 KPSS ÖABT geç başvuru tarihi ne zaman? Sınav tarihi ne? ifadeleriyle araştırıyor. Peki, KPSS ÖABT geç başvuru tarihi ne zaman? KPSS ÖABT sınav tarihi ne? Başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 13:10 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 13:30
KPSS ÖABT GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? | 2023 KPSS ÖABT geç başvuru tarihi ne zaman? Sınav tarihi ne?

KPSS ÖABT GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? | Kamu Personeli Seçme Sınavı ile atanmayı bekleyen öğretmen adayları, Öğretmenlikte Alan Bilgisi Testi'nin başvuruları ile ilgili detayları araştırıyor. Geç başvuru tarihi ne zaman yapılacağını merak ediliyor. KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınavı ne zaman? Geç başvuru ne zaman? Başvuru nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar...

2023 KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 KPSS sınav takvimine göre, 2023 KPSS ÖABT sınavı 23 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenecek. Pazar günü yapılacak sınav saat 10:15'te başlayacak. ÖABT'de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmek yasaktır.

2023 KPSS ÖABT SINAVI GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 KPSS sınav takvimine göre, 2023 KPSS ÖABT sınavı geç başvuru tarihi 6 Haziran tarihinde başlayacak ve 7 Haziran 23:59'a kadar sürecek.

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