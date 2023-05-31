Haberler Haberler YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI! | TYT AYT DYT sınav giriş yerleri sorgulama ekranı - TIKLA

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI! | TYT AYT DYT sınav giriş yerleri sorgulama ekranı - TIKLA

Milyonlarca öğrencinin geleceğinde önemli etkiye sahip olan ÖSYM'nin üniversiteye giriş sınavına sayılı günler kaldı. 2023 yılında yaklaşık 3 buçuk milyon adayın başvurduğu sınava nerede gireceğini merak eden kişiler, arama motorlarında 'YKS sınav yerleri belli oldu mu 2023? TYT AYT DYT sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 15:00 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 15:11
YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI! | TYT AYT DYT sınav giriş yerleri sorgulama ekranı - TIKLA

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI 2023? | Açılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı olan YKS için geri sayım sürüyor. Milyonlarca adayın başvuruda bulunduğu üniversiteye giriş sınavı, 2 oturumda gerçekleşecek. Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) 17 Haziran'da yapılacakken Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ve Dilde Yeterlilik Sınavı ise 08 Haziran'da yapılacak. Peki, 2023 YKS sınav yerleri belli oldu mu? TYT AYT DYT sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

SINAV GİRİŞ YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN!

TYT AYT DYT SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

YKS adı altında birlşen TYT, AYT ve YDT sınavlarında sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı.

SINAV GİRİŞ YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN!

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

17-18 Haziran'da yapılacak YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) 3 milyon 498 bin 18 aday, ikinci oturum Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) 2 milyon 556 bin 350 aday, üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) 335 bin 786 aday başvurdu. 2022 yılında bu sayı, TYT için 3 milyon 234 bin 409, AYT için 2 milyon 56 bin 512 ve YDT için ise 168 bin 430 idi.

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