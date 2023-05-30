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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI | 28 Mayıs 2023 2. Tur seçim sonucu sorgula

Türk halkı 13. Cumhurbaşkanını seçmek için 28 Mayıs Pazar günü sandık başına gitti. İlk turda salt çoğunluğu sağlayabilen aday bulunmaması sebebiyle yapılan 2. tur seçimlerinde milyonlarca vatandaş oy kullandı. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı seçildi. İşte 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il il detaylı sandık oy oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 15:46
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