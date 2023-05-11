B SINIFI EHLİYET İLE MOTORLAR KULLANILACAK | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! 125 CC'ye kadar...

B SINIFI EHLİYET İLE 125 CC MOTOSİKLET KULLANILABİLECEK Mİ? - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, B sınıfı ehliyet sahiplerine müjdeli haberi verdi. Bakan Soylu, 125 CC motosikletlere kadar B sınıfı ehliyetin yeterli olacağını açıkladı. Peki, B sınıfı ehliyet ile 125 CC motor kullanılabilecek mi? B sınıfı ehliyet ne kadar? B ehliyet neyi kapsıyor? İşte detaylar...

B SINIFI EHLİYET İLE 125 CC MOTOSİKLET KULLANILABİLECEK Mİ?

Bakan Soylu, 125 cc altındaki motosikletlerle ilgili ehliyet düzenlemesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştüklerini anlatarak, "Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek. Bu konudaki çalışmalar belli bir noktaya geldi, hazırlığı yapıldı ve arkadaşlar da düğmeye bastılar. Motosikletle alakalı ek bir dersle bunu sağlayabilecekler. Onun için ayrı bir motor ehliyeti almaya da gerek kalmamış olacak" bilgisini paylaştı.